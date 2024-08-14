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Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesinde aşırı hızla ilerleyen otomobil kontrolden çıkıp refüjdeki ağaçlara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Gazi Mahallesinde aracıyla ilerleyen sürücü gaza yüklendi. Cadde üzerinde hızla ilerleyen sürücü otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjde ağaçlara çarparak durabildi. Kazayı gören çevredekiler 112 Ekiplerine bilgi verirken, yaralanan 2 kişi kendi imkanlarıyla araçtan indi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, tedavi altına alınan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.