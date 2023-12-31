Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu

ÇORUM - Çorum'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca- Sungurlu Yolu Eskiyapar Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Döndü D. idaresindeki 19 AEL 096 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak boş tarlaya uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan İrem Su. D. ile, Taner D. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.