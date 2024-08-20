Konya 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığında Komuta ve Sancak Devir Teslim Töreni - Son Dakika
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Konya 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığında Komuta ve Sancak Devir Teslim Töreni

Konya 3\'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığında Komuta ve Sancak Devir Teslim Töreni

Konya 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende, Tümgeneral Kadircan Kottaş görevini Tümgeneral Mete Kuş'a devretti. Törene, Konya Valisi, Hava Kuvvetleri Komutanı ve diğer yetkililer ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

20.08.2024 15:33
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Konya 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığında "Komuta ve Sancak Devir Teslim Töreni" yapıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan komuta ve sancak devir teslim töreni, görevi devreden Tümgeneral Kadircan Kottaş ve devralan Tümgeneral Mete Kuş'un özgeçmişlerinin okunması ile başladı. 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığı tarihçesi, sancağın devir tesliminin yapılması ile devam eden törende sancağın birliğin başındaki yerini alması, komuta devir teslimin yapılması, alay forsunun sancağı devreden komutana verilmesi ve devir teslim tutanağının onaylanması ile devam etti. 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş'ın Komuta ve Sancağı Tümgeneral Mete Kuş'a teslim etmesiyle tören sona erdi.

Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, şehit aileleri ve gaziler katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığında Komuta ve Sancak Devir Teslim Töreni - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığında Komuta ve Sancak Devir Teslim Töreni - Son Dakika
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