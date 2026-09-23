Konya Beyşehir'de 2026 sonbahar şap aşılama çalışmaları işletmelerde başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya Beyşehir'de 2026 sonbahar şap aşılama çalışmaları işletmelerde başlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Beyşehir\'de 2026 sonbahar şap aşılama çalışmaları işletmelerde başlatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Beyşehir'de 2026 sonbahar şap aşılama çalışmaları başlatıldı. Tarım ve Orman ekipleri işletmelerde şap ve brusella aşısı yapıp hayvan sağlık kontrollerini gerçekleştirirken, hayvan sağlığının korunmasının güvenilir hayvansal ürün üretimi için önem taşıdığı belirtildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hayvancılığın güçlendirilmesi ve hayvan hastalıklarının önüne geçilmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki hayvancılık işletmelerinde hayvan sağlığına yönelik kontroller gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 2026 yılı sonbahar dönemi şap aşılama çalışmaları başlatıldı. Hayvanların şap hastalığına karşı korunma düzeyinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar sırasında, işletmelerde şap aşısının yanı sıra brusella aşılaması ve hayvan sağlık kontrolleri de gerçekleştiriliyor. Hayvan sağlığı personeli, işletmeleri tek tek ziyaret ederek aşı uygulamalarını yaparken, hayvanların genel sağlık durumlarını da kontrol ediyor. Ekipler ayrıca üreticilere hayvan sağlığı ve hastalıklardan korunma konusunda bilgilendirmelerde bulunuyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hayvan sağlığının korunmasının güvenilir hayvansal ürünlerin üretimi açısından büyük önem taşıdığı, çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: İHA
BrusellaEkonomiGüncelTarımKonyaÇevreYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa’da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı
Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
14:48
Fenerbahçe’nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler
Fenerbahçe'nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler
14:30
Mansur Yavaş’ın ardından CHP’de istifa dalgası Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
Mansur Yavaş'ın ardından CHP'de istifa dalgası! Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
14:23
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
14:18
Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’ın istifasına ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın istifasına ilk yorum
13:59
Mansur Yavaş’ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP’den üstün değil
Mansur Yavaş'ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP'den üstün değil
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 15:47:40. #.0.3#
SON DAKİKA: Konya Beyşehir'de 2026 sonbahar şap aşılama çalışmaları işletmelerde başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement