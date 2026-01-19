Başkan Altay tüm çocukları ve ailelerini ara tatilde Konya Bilim Merkezi'ne davet etti - Son Dakika
Başkan Altay tüm çocukları ve ailelerini ara tatilde Konya Bilim Merkezi'ne davet etti

19.01.2026 12:08  Güncelleme: 12:10
Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nde ara tatil süresince çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlemekte. Bilim, tasarım ve üretimle dolu programlar, çocukların bilime olan ilgisini artırmayı amaçlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan, TÜBİTAK destekli Türkiye'nin ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, ara tatilde çocuklara bilimi sevdirmek için etkinlikler düzenliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocukların bilime, teknolojiye ve üretmeye olan ilgisini küçük yaşlardan itibaren artırmayı hedefleyen Konya Bilim Merkezi'nin, sadece Konya'nın değil, Türkiye'nin en önemli bilim merkezlerinden biri olduğunu ifade etti. Konya Bilim Merkezi'nin her tatil döneminde çocukların yoğun ilgisini gördüğünü dile getiren Başkan Altay, "Bilim Merkezimizde ara tatil süresince çocuklarımız ve aileleri için özel etkinlikler düzenleyerek bilimi eğlenceli hale getiriyoruz. Tatilde çocuklarımızın hem keyifli vakit geçirmelerini hem de bilim, tasarım ve üretimle iç içe olmalarını istiyoruz. Çocuklarına hem eğitici hem de eğlenceli bir ortam sunmak isteyen tüm ailelerimizi Konya Bilim Merkezimize davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hayaller Brickzone haftasında şekilleniyor

Konya Bilim Merkezi'nde 17 Ocak'ta başlayan ve 25 Ocak'a kadar devam edecek BrickZone Haftası'nda, çocuklar renkli lego tuğlalarla tasarım ve mühendisliğin eğlenceli dünyasına adım atıyor. Program kapsamında katılımcılar; Meslekleri Öğreniyorum atölyesinde farklı meslekleri deneyimleyerek tanıyor, BrickArt ile hayal güçlerini sanatsal tasarımlara dönüştürüyor. Arabamı Tasarlıyorum etkinliğinde ise çocuklar; hız, denge ve hareket kavramlarını kendi araçları üzerinden keşfediyor. Uzaya ilgi duyan çocuklar uzay mekiği tasarımlarıyla hayal gücünü sınarken; Sevimli Dostlar atölyesinde ise canlılar dünyası legolarla yeniden hayat buluyor. BrickZone Haftası boyunca yalnızca yapılar değil, çocukların problem çözme, iş birliği ve üretme becerileri de adım adım inşa ediliyor.

Ara tatil programı, Konya Bilim Merkezi'nde 27 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edecek. Çocuklar bu süreçte, uygulamalı atölyelerle bilimsel düşünceyi keşfetme fırsatı bulacak. İnteraktif düzenekler ve uygulamalı çalışmalar sayesinde teorik bilgiler somut deneyimlere dönüşecek. Çocuklar birer üretici gibi düşünmenin ve üretmenin heyecanını yaşayacak.

Ara tatilde bilimle dolu bir rota

Ara tatil süresince Konya Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilecek bu etkinlikler, bilimi ve mühendisliği eğlenceli bir keşif yolculuğuna dönüştürüyor. Atölyeler ve oyunlarla desteklenen program, her yaştan ziyaretçiyi bilimin farklı yönlerini deneyimlemeye davet ediyor.

Konya Bilim Merkezi, hafta içi 09.00-17.00, hafta sonu ise 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Teknoloji, Ara tatil, Türkiye, Kültür, Tatil, Bilim, Altay, Konya

