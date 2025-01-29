Konya Bilim Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Etkinlikleri - Son Dakika
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Konya Bilim Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Etkinlikleri

Konya Bilim Merkezi\'nde Yarıyıl Tatili Etkinlikleri

Konya Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde bilimle dolu etkinlikler düzenleyerek öğrencilere ve ailelerine eğlenceli bir öğrenme deneyimi sunuyor. Katılımcılar, çeşitli atölyeler ve sergilerle bilimin tarihine yolculuk ediyor.

29.01.2025 10:53  Güncelleme: 10:55
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Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Bilim Merkezi'nde yarıyıl tatilinde düzenlediği etkinliklerle aileleri ve öğrencileri bilimle buluşturuyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocukların ve gençlerin yoğun bir tempoda geçen eğitim-öğretim dönemine verilen arayı en verimli şekilde geçirmeleri adına Konya Bilim Merkezi'nde bilimsel ve eğlenceli aktiviteler gerçekleştirdiklerini belirtti. Etkinlikler çerçevesinde öğrencilerin aileleriyle birlikte çok güzel vakit geçirdiğini ifade eden Başkan Altay, " Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezimizde yıl boyunca çeşitli bilimsel etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Yarıyıl tatilinde de öğrencilerimiz için birbirinden güzel etkinlikler hazırladık. Bilimin Sultanları Bilim Haftası kapsamında çocuklarımız, İslam dünyasının altın çağını yaşadığı dönemlerde yapılan buluşları gerçekleştiren kaşifleri daha yakından tanıma fırsatı elde etti. Ziyaretçilerimiz yine 'Minik Denizciler ve Vikingler Etkinliği', 'Bilim Çocuk Kütüphanesi' ve 'LEGO Temalı BrickZone Sergisi' ile 2 Şubat tarihine kadar eğlenerek öğrenmeye devam edecek. Tüm öğrencilerimizi aileleriyle birlikte Bilim Merkezimizde kaliteli zaman geçirmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

İslam bilim tarihinde büyülü bir keşif yolculuğu

Bilimin Sultanları Bilim Haftası kapsamında İslam dünyasının altın çağını yaşadığı dönemlerde yapılan buluşları gerçekleştiren kaşifleri daha yakından tanıma ve onların çalışmalarını atölye çalışmaları ile deneyimleme imkanı buldu.

Öğrenciler 2 Şubat tarihine kadar eğlenerek öğrenmeye devam edecek

Konya Bilim Merkezi kartallı alanda düzenlenen "Minik Denizciler ve Vikingler" temalı etkinlikle öğrenciler, denizde yaşayan canlıları maketleriyle keşfederek, kendi denizci şapkalarını yapıyor. Oltayla balık tutma heyecanını yaşayan çocuklar, kendi kalkanını yapmanın keyfine vararak, masalsı bir dünyanın kapılarını aralıyor. Öğrenciler, LEGO Temalı BrickZone Sergisi ile hayal gücünü tuğla tuğla inşa ederek, LEGO atölyelerinde, farklı parçaları bir araya getiriyor. Ayrıca kendilerini tasarım, mühendislik ve kodlama gibi STEAM alanlarında geliştirme imkanı buluyor. Katılımcılar, Konya Bilim Merkezi Kütüphanesinde de birbirinden eğlenceli etkinliklerle tatillerine renk katıyor.

Başkan Altay'a teşekkür

Konya'dan ve farklı şehirlerden etkinliklere katılan öğrenciler, birbirinden güzel eğitici ve öğretici içeriklerle yarıyıl tatillerini en güzel şekilde değerlendirdiklerini söyledi. Düzenlenen etkinlikler için Başkan Altay'a teşekkür eden öğrenciler, programların devam etmesini istedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya Bilim Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Etkinlikleri - Son Dakika

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