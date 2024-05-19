Konya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Konya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

Konya\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

Konya'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. Kutlamalar, Atatürk Anıtına çelenk koyulmasıyla başladı ve Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Gençlik Korteji ile devam etti. Kortej, Mevlana Meydanından başlayarak Mevlana Kültür Merkezine kadar ilerledi. Burada yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

19.05.2024 12:16
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Konya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs kutlamaları, Atatürk Anıtına çelenk koyulması ile başladı. Daha sonra etkinlikler, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Gençlik Korteji ile devam etti. Mevlana Meydanından başlayan kortej Mevlana Kültür Merkezine geldi. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk yaptı. Öztürk, "Bugün Mustafa Kemal'in Samsun'dan yaktığı kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle ulaşmasının 105. yıldönümü. Bugün Samsun'dan vatansever insanları selamlayan Atatürk'ün taşıdığı ruhlarla sizleri selamlıyorum. 19 Mayıs, milletimizin tüm onur ve asaleti ile büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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