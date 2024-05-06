Konya'da 67 yaşındaki çaycı, çocuklarına yardım ediyor - Son Dakika
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Yerel

Konya'da 67 yaşındaki çaycı, çocuklarına yardım ediyor

Konya\'da 67 yaşındaki çaycı, çocuklarına yardım ediyor

Konya'da 23 yıldır çaycılık yapan Adnan Uyan, ilerleyen yaşına rağmen çocuklarına yardım etmek için çay ocağında çalışmaya devam ediyor. Uyan, çocuklarını çay ocağında büyüttüğünü ve şimdi ise bir oğlu ve iki torununa yardım ettiğini belirtiyor. Uyan, mesleğini çok sevdiğini ve ömrünün sonuna kadar devam ettirmek istediğini ifade ediyor.

06.05.2024 11:19
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Konya'da yaklaşık 23 senedir çaycılık yapan ve çocuklarını yanında büyütüp evlendiren 67 yaşındaki Adnan Uyan, çalışmayı çok sevdiğini belirtirken, şimdilerde ilerleyen yaşına rağmen çay ocağında çocuklarına yardım ediyor.

Konya'da doğup büyüyen Adnan Uyan (67), 20 yıl önce tarihi İplikçi Camisinin arka sokağında çay ocağı açtı. 5 çocuğunu çay ocağında büyüten Uyan, şimdilerde ise 1 oğlu ve 2 torununa yardım etmek için her gün sabah erken saatlerde çay ocağını açıyor. Gelen müşterilerin siparişlerini alan Adnan Uyan, daha sonra elindeki telsizi ile torununa haber veriyor. Torunu ise siparişleri hazırlayıp müşterilere servis ediyor. Gücü yettiği sürece, ömrünün sonuna kadar mesleğini devam ettirmek isteyen Uyan, mesleğini çok sevdiğini ifade etti.

"Çocuklarım beni hiç bırakmadı"

Hayata esnaf olarak atıldığını ifade eden Adnan Uyan, "20-23 senedir çaycılık ile uğraşıyoruz. Burayı 2008 yılında açtım. Benim 4 oğlum, 1 de kızım var. Hepsi evlendirdim. 16-17 torunum var. Çocuklarım beni hiç bırakmadılar. Halen bir oğlumla birlikte çalışıyoruz. Tüm çocuklarımı bu işi yaparak büyüttüm. Burada evlendiler" dedi.

"Buraya gelen öğrenciler okulları bitse de dayılarını terk etmez"

Kahve ile çay ocağı arasındaki farkı anlatan ve kendilerinin çay ocağı işlettiğini anlatan Adnan Uyan, "Kahve ile çay ocağı arasında fark var. Biz çay ocağı işletiyoruz. Kahve dediğimiz zaman işin içine oyun girer. Bizim çay ocağında çay başta olmak üzere meyve suyu da sıkarız. Müşteri ne istiyorsa çocuklarım ile birlikte ona göre hizmet etme gayreti içindeyiz. Gençlerimiz dayı olarak tanırlar beni. Dayının yeri olarak bilirler. Üniversite ve lise öğrencileri olsun yıllardır buraya gelirler, giderler. Buraya gelen öğrenciler okulları da bitse dayılarını terk etmezler. Devamlı yolları düştüğü zaman da muhakkak çaylarını içerler. Sohbetlerimizi yaparız birlikte, dertlerimizi dinleriz. Onlar gelirler çaylarını içerler, ücretlerini öderler, dayıların da dualarını alırlar" şeklinde konuştu.

"Burada çocuklarıma yardımcıyım"

Çocuklarının patronu değil sadece yardımcısı olduğunu ifade eden Adnan Uyan, "Ben burada çocuklarıma yardımcıyım. Buraya geliyorum hem sohbet hem muhabbet hem vakit geçirme bakımından benim için çok güzel bir şey. Gelen dostlarımızla hasbihal ediyoruz. İnşallah ömrümüz yettiğince çalışır, gücümüz dermanımız kesilirse belki o zaman ticareti bırakırız. Çünkü ben işimi severek yapan bir insanım" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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