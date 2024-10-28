Konya\'da Cumhuriyet Bayramı\'nın 101. Yılı Kutlandı

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Konya'da Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı kutlamaları başladı.

Atatürk anıtındaki tören, çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Törene, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, askeri ve mülki erkan, siyasi parti ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - KONYA