Konya'da Fahiş Fiyat Denetimi

17.03.2026 12:58
Ramazan Bayramı öncesi Konya'da gıda ürünlerine yönelik denetimler sıkılaştırıldı, cezalar uygulandı.

Konya'da Ramazan Bayramı öncesinde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla market ve gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Konya Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde özellikle temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde ürünlerin raf ve kasa fiyatları karşılaştırılırken, etiket bulunup bulunmadığı ve fahiş fiyat uygulaması olup olmadığı kontrol edildi. Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, Ramazan Bayramı öncesinde ekiplerle beraber denetimleri devam ettirdiklerini belirterek, "Tüketicilerimizin hak ve menfaatlerini korumak için sürekli sahadayız. Ramazan öncesi de sürekli denetimlerimizi devam ettirmiştik hala da devam ettiriyoruz. Ramazan Bayramı öncesi de yoğunlaştırarak marketlerde, dışarıda çeşitli restoranlarda, pastanelerde, konfeksiyonla ilgili mağazalarda ve etiketi bulundurması gereken her türlü firmalarda denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir" dedi.

Denetimlerle ilgili bilgi veren Mustafa Çağlayan, "Yılbaşından bu yana 600'ün üzerinde firma denetlendi ve 1 milyon 250 bin lira civarında cezai işlem uygulandı. Bir tane ürün etiket cezası 3 bin 973 liraya tekabül ediyor. Dolayısıyla denetimlerimizi hızlı bir şekilde yine tüketicilerimizin menfaatine göre devam ettiriyoruz. Tüketicilerimizi de biz daha duyarlı olmaya, kendilerini bir tüketici müfettişi gibi kabul edip denetimlere, bize de yardımcı olmalarını istiyoruz. Herhangi bir olumsuzluk yaşadıklarında Alo 175 üzerinden, HFA (Haksız Fiyat Artışı) sistemimiz üzerinden, CİMER üzerinden, müdürlüğümüze canlı olarak gelerek veya telefon ihbar yaparak da şikayetlerini bize iletebilirler. Bize yardımcı olmalarını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramında tüketilen gıdalar üzerinden denetimlerine devam edeceklerini söyleyen İl Müdürü Mustafa Çağlayan, "Ramazan Bayramı'nda çok kullanılan yani bayram öncesi çok tüketilen şeker, lokum, kahve, kolonya tarzı ürünler ağırlıklı olmak üzere gıda denetimlerimizi devam ettireceğiz. Ama yoğunluk tabii bayram öncesi bayramda çok kullanılan ürünler, gıdaya dönük ürünler ve kıyafetler olacaktır. Onun haricinde tabii ki kendimize gelen şikayetlerimizin de üzerinde duracağız, denetimlerini yapacağız" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti
İlber Ortaylı için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi İlber Ortaylı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi
Trump: İran ile savaş yakında bitecek Trump: İran ile savaş yakında bitecek
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibine büyük şok Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibine büyük şok
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı’nın tabutunun başında dua etti Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı'nın tabutunun başında dua etti
Rusya’dan Orta Doğu için müzakere çağrısı Rusya'dan Orta Doğu için müzakere çağrısı

14:19
İlk görüşte anlamak biraz zaman alabilir Tartışma yaratan görüntü
İlk görüşte anlamak biraz zaman alabilir! Tartışma yaratan görüntü
13:44
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB davasına alınmadı
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İBB davasına alınmadı
13:07
Karşıyaka Belediye Başkanı’na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
Karşıyaka Belediye Başkanı'na protesto şoku: Bayramlaşamadan aracına binip kaçtı
13:02
Mücteba Hamaney’den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
Mücteba Hamaney'den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil
12:47
İran, İsrail’in “Öldürdük“ dediği Laricani’nin mesajını paylaştı
İran, İsrail'in "Öldürdük" dediği Laricani'nin mesajını paylaştı
12:17
Trump’ın uykularını kaçıracak analiz: ABD’nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
