Konya\'da Gaziler Günü yürüyüşü Mevlana Meydanı\'nda sona erdi

Konya'da 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda" temasıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Alaaddin Bulvarından başlayan yürüyüş Mevlana Caddesi güzergahını takip ederek Mevlana Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşe, Konya Valisi İbrahim Akın, protokol mensupları, gaziler, askerler, öğrenciler katıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte öğrenciler de Türk Bayrağı taşıdı. Yürüyüşün tamamlanmasının ardından Mevlana Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.