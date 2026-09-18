Konya\'da Gaziler Günü yürüyüşü Mevlana Meydanı\'nda sona erdi

Konya'da Gaziler Günü yürüyüşü Mevlana Meydanı'nda sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Konya'da 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda" temasıyla yürüyüş düzenlendi. Alaaddin Bulvarı'ndan başlayıp Mevlana Meydanı'nda sona eren yürüyüşe Vali İbrahim Akın, protokol mensupları, gaziler, askerler ve öğrenciler katıldı.
Konya'da 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda" temasıyla yürüyüş gerçekleştirildi.
Alaaddin Bulvarından başlayan yürüyüş Mevlana Caddesi güzergahını takip ederek Mevlana Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşe, Konya Valisi İbrahim Akın, protokol mensupları, gaziler, askerler, öğrenciler katıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte öğrenciler de Türk Bayrağı taşıdı. Yürüyüşün tamamlanmasının ardından Mevlana Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Kaynak: İHA
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