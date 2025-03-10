Konya'da Gençler Arasında Bıçaklı Kavga

Konya'da gençler arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 yaralı

KONYA - Konya'da gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaraladı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akşemşettin Mahallesi'nde bulunan Anadolu Parkı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.T. ile aralarında husumet olduğu belirtilen bir genç arasında sokak üzerinde tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli şahıs, F.T.'yi göğsünden bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı F.T. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheli şahıs ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.