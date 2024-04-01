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Konya'da iftar sofralarını vazgeçilmezi etli ekmeğe yoğun ilgi - Son Dakika
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Konya'da iftar sofralarını vazgeçilmezi etli ekmeğe yoğun ilgi

Konya\'da iftar sofralarını vazgeçilmezi etli ekmeğe yoğun ilgi

Konya'da Ramazan ayında yoğun ilgi gören etli ekmek, vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. 35 yıllık etli ekmek ustası Abdullah Abışıklı, iş yoğunluğunun arttığını belirtti. Etli ekmek malzemeleri kasaplardan alınıp fırınlara veriliyor ve iftar saatlerine yakın pişirilerek sofralara konuluyor. Abışıklı, etli ekmekte hamurun ve etin kalitesinin önemli olduğunu vurguladı. Konya'nın etli ekmeği, tarihi ve lezzetiyle diğer illere göre öne çıkıyor.

01.04.2024 11:48
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Konya'da iftar sofralarını vazgeçilmezi etli ekmeğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 35 yıllık etli ekmek ustası Abdullah Abışıklı, Ramazan ayında iş yoğunluğunun üst seviyeye çıktığını söyledi.

Konya'nın vazgeçilmez lezzeti etli ekmek, Ramazan ayında da yoğun ilgi görüyor. İftarda etli ekmeği tercih eden bir çok vatandaş kasaplardan etini alarak, etli ekmeğin harcını kendi hazırlamayı tercih ediyor. Hazırlanan etli ekmek malzemeleri gün içerisinde fırınlara verilerek sıra alınıyor. İftar saatlerine az bir zaman kala taş fırında pişirilerek hazır olan etli ekmek iftar sofrasındaki yerini alıyor.

"Ustanın yapış şekli ve ustalığı çok önemli"

Konya'da tarihi Bedesten'te bulunan bir pide fırınında çalışan 35 yıllık etli ekmek ustası Abdullah Abışıklı, etli ekmeğin yapılışını tarif ederek, "Etli ekmeğin malzemesi, soğan, yeşil biber, domates, çok az miktarda maydanoz koyuyoruz ve kıyması tabii ki dana etinden oluyor. O şekilde içi karıştırıp hazırlıyoruz, servis ediyoruz. Etli ekmekte olmazsa olmaz, birincisi hamuru iyi olacak. İkincisi de eti yani kıyması iyi olacak. Bu ikisi eksik olursa sıkıntı olur. Bir de ustanın yapış şekli ve ustalığı da çok önemli" dedi.

"Etli ekmek Konya'nın değişmez ve vazgeçilmez lezzeti"

Abdullah Abışıklı, Ramazan ayında işlerinin daha yoğun olduğunu belirterek, "Ramazan ayı bereketli bir ay. Her Ramazan ayında bizim yoğunluğumuz üst seviyeye çıkıyor. Etli ekmek Konya'nın değişmez ve vazgeçilmez lezzeti. Konyalı vatandaşlarımız sofralarından eksik etmiyor. Biz de onların bu talebini karşılamaya çalışıyoruz. Vatandaşlar kasaptan etini alıyor, malzemesini alıyor, hazırlayıp bize getiriyor. Buraya sıraya koyuyoruz. Ramazan ayında epey bir sıra oluşuyor. Malzeme almayıp bizden tercih eden olursa o şekilde yardımcı oluyoruz. İftar saatine hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Konya'nın etli ekmeği açık ara öndedir"

Konya'nın etli ekmeğinin tarihinin çok eskiye dayandığını ifade eden Abışıklı, "Konya'nın etli ekmeğinin tarihi eskilere dayanıyor. Türkiye genelindeki etli ekmek tüketimine bakarsanız Konya'nın etli ekmeği açık ara öndedir. Konya'nın etli ekmeği bir başkadır. Hem lezzet olarak hem yapım olarak hem de sunum olarak çok farklı" ifadelerini kullandı. Abdullah Abışıklı, etli ekmeğin porsiyon fiyatının da 130 ila 200 lira arasında değişiklik gösterdiğini kaydetti.

Vatandaşlar ise etli ekmeğin Konya'ya özgü çok güzel bir lezzet olduğunu ve iftar sofralarında sıklıkla yediklerini belirtti. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya'da iftar sofralarını vazgeçilmezi etli ekmeğe yoğun ilgi - Son Dakika

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