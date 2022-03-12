Konya'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı - Son Dakika
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Konya'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

12.03.2022 15:56
Konya'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. Yılı kapsamında düzenlenen "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programı"Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonunda düzenlenen programda Meram Mehmet Münevver Kurban Anadolu Lisesi Müdürü Bahaddin Demirci günün anlam ve önemine dair...

İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. Yılı kapsamında düzenlenen "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programı"

Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonunda düzenlenen programda Meram Mehmet Münevver Kurban Anadolu Lisesi Müdürü Bahaddin Demirci günün anlam ve önemine dair bir konuşma gerçekleştirdi. Demirci, milli marşımızın hürriyet ve bağımsızlığımızdan asla ödün vermeyeceğimizin ilanı olduğunu vurguladı. Programda daha sonra İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması ile resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Konya Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan tarafından ödülleri verildi. Mehmet Akif'in bestelenmiş şiirlerinin icra edildiği konser, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'la ilgili hazırlanan kısa filmin izlenmesi ve Meram Mehmet Münevver Kurban Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet" temalı anma programının icra edilmesinin ardından program sona erdi.

Programa Konya Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Karatay Kaymakamı Zafer Orhan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - KONYA

Konya'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı
Konya'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Konya'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı - Son Dakika


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