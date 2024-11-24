Konya'da Kar Yağışı Nedeniyle 31 İlçede Yoğun Çalışmalar - Son Dakika
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Konya'da Kar Yağışı Nedeniyle 31 İlçede Yoğun Çalışmalar

Konya\'da Kar Yağışı Nedeniyle 31 İlçede Yoğun Çalışmalar

Konya Büyükşehir Belediyesi, etkili olan kar yağışı nedeniyle 31 ilçede 1300 personel ve 413 araçla yoğun bir şekilde yol açma ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Başkan Altay, otogarda mahsur kalan yolculara destek verdiklerini ve ekiplerin 7/24 görev yaptığını açıkladı.

24.11.2024 12:47  Güncelleme: 13:01
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Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelini etkileyen kar yağışı ve tipi ile birlikte 31 ilçede yoğun şekilde çalışıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kurak geçen uzun bir dönemin ardından tüm yurdu etkisi altına alan yağışlı havanın Konya'da da yüzünü gösterdiğini ifade ederek, bundan dolayı yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı da teyakkuz halinde olduklarını vurguladı.

AKOM tüm gece ekiplerin koordinasyonunu sağladı

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı dolayısıyla alarmda olduğunu ve sahadaki çalışmaları anlık takip ederek yönlendirmeler yaptığını kaydeden Başkan Altay, "AKOM; Konya merkez ve 31 ilçemizde bin 300 personel ve 413 araçla yürütülen çalışmaları koordine ediyor ve canlı kameralar ile çalışmaların takibini anlık yapıyor" dedi.

"Konya Büyükşehir, otogarda mahsur kalan yolcularımızın yanında"

Başkan Altay, şehir merkezinde Konya Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyelerinin tuzlama, solüsyon ve kar küreme çalışmalarını gerçekleştirdiğini paylaşarak, "Kar ve tipi nedeniyle kapanan şehirlerarası bağlantı sebebiyle, otogarda mahsur kalan yolcularımız için ekiplerimiz tarafından kumanya, çorba ve battaniye dağıtıldı" şeklinde konuştu.

"Ekipler, Konya genelinde 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor"

Merkez dışındaki 28 ilçede de Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, yol açma, tuzlama ve solüsyon çalışmalarının aralıksız şekilde sürdürdüğünü de vurgulayan Başkan Altay, "Ağır kış şartlarının hayatı olumsuz etkilediği bölgelerde, ekiplerimiz yolların açık tutulması için 7 gün 24 saat esasına görev yapmaya devam ediyor. Kar berekettir, rahmettir. Rabbim bereketini üzerimizden eksik etmesin. Hemşehrilerimizin kar yağışı süresince herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için tüm ekiplerimizle birlikte sahada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Acil Çağrı Merkezi Alo 153

Olumsuz hava şartlarında vatandaşlar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde Büyükşehir Belediyesi'nin Acil Çağrı Merkezi'ne Alo 153 ve 444 55 42 no'lu numaradan ulaşabiliyor. Ayrıca sürücülerin trafikte rahat ilerleyebilmeleri için araçlarına kar lastiği takarak; takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmaları da önem arz ediyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya'da Kar Yağışı Nedeniyle 31 İlçede Yoğun Çalışmalar - Son Dakika

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