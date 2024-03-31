Konya\'da Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi

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Konya'nın Karapınar ilçesinde Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Karapınar Millet Kıraathanesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi. İftar saatinden sonra gerçekleştirilen kan alımında 2 günde 70 ünite kan toplandı. Vatandaşlar kan vermek için gerekli formları doldurarak sağlık kontrolünden geçti, ardından kan verdi.

Kan vermenin hem sağlık hem de toplumsal dayanışma adına önemli olduğunu ifade eden kan bağışçısı Mustafa Şenses, "Her vatandaşımızın kan bağışı bilincinde olması gerekir. Yardımlaşma ve dayanışma anlamında büyük katkı sağlar. Bir canın kurtulmasına vesile olmaktan dolayı mutlu oldum. Herkesi kan bağışına davet ediyorum. Sağlığı yerinde olan herkes kan bağışında bulunmalı" dedi. - KONYA