Konya\'da Kurban Bayramı Coşkusu: Tarihi Sultan Selim Camii Dolu

Konya'nın Karapınar ilçesinde vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı ve bayramlaşma için tarihi Sultan Selim Camii'ne akın etti. Vatandaşlar, Mimar Sinan'ın eserlerinden biri olan camiyi doldurdu.

Sultan İkinci Selim döneminde inşa edilen tarihi camide, Karapınar İlçe Kaymakamlığı ve Karapınar Belediyesi tarafından bayramlaşma programı düzenlendi. Kılınan bayram namazı sonrası başta Gazze olmak üzere tüm İslam alemi için dualar edildi.

Kaymakam Şenol Öztürk, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı, toplumda sevgi, saygı, yardımlaşma ve paylaşma duygularının en yoğun şekilde yaşandığı müstesna günlerden biridir. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden kutluyorum" dedi.

Bayram namazının ardından ilçe protokolü ve vatandaşlar bayramlaştı. Programa ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KONYA