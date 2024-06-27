Konya'da Mahsur Kalan Yavru Köpekler Ziftten Kurtarıldı - Son Dakika
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Konya'da Mahsur Kalan Yavru Köpekler Ziftten Kurtarıldı

Konya'nın Ilgın ilçesinde zift birikintisinde mahsur kalan 2 yavru köpek itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışmanın ardından yavru köpekleri zift içerisinden çıkararak temizledi. Yavru köpeklerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

27.06.2024 13:30
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Konya'nın Ilgın ilçesinde zift birikintisinde mahsur kalan 2 yavru köpek itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.

Olay, gece saatlerinde ilçede bulunan bir zift birikintisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yavru köpek zift birikintisinden geçtiği sırada ziftte yapıştı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan 2 yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. 2 saatlik çalışmanın sonucunda yavru köpekler zift içerisinden çıkarılarak derilerine yapışan ziftler ekipler tarafından temizlendi.

Bir vatandaşın cep telefonunu ile çektiği görüntülerde, itfaiye ekiplerin yavru köpekleri çıkarmak için çalışması ve yavru köpeklerin derisine yapışan zifttin temizlenmesi yer alıyor. Yavru köpeklerin durumun iyi olduğu öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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