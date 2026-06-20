Konya Büyükşehir Zabıtası\'ndan tüketiciyi aldatan işletmeye 3 gün faaliyetten men cezası

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sırasında müşterileri yanıltıcı ve aldatıcı uygulamalarda bulunduğu tespit edilen ve tüm uyarılara rağmen bu konuda ısrarını sürdüren işletmeye 3 gün faaliyetten men cezası uygulandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, tüketiciyi aldatan işletmeyi 3 gün süreyle kapattı. Zabıta ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi'ndeki bir işletmenin çalışanlarının yoldan geçen müşterileri Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Konya Mutfağı ünvanlı işletme olduğunu beyan ederek aldattığı, sipariş edilmeyen ürünleri müşterilere sunup ücret talep ettiği ve bu yöndeki faaliyetlerini daha önce yapılan yazılı ve sözlü uyarılar ile cezai işlemlere rağmen sürdürdüğü belirlendi. Konunun değerlendirilmesi sonucunda Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı doğrultusunda işletmenin faaliyetlerinin 3 gün süreyle durdurulmasına karar verildi. Kararın uygulanması için zabıta ekipleri tarafından iş yerinin ticari faaliyet yürüttüğü alanlar mühürlenerek, geçici süreyle kapatıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve ticari hayatta dürüst rekabet ortamının korunması amacıyla denetim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği, tüketicileri yanıltan uygulamalara karşı gerekli işlemlerin yapılmaya devam edeceği belirtildi. - KONYA