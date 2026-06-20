Konya Büyükşehir Zabıtası'ndan tüketiciyi aldatan işletmeye 3 gün faaliyetten men cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya Büyükşehir Zabıtası'ndan tüketiciyi aldatan işletmeye 3 gün faaliyetten men cezası

Konya Büyükşehir Zabıtası\'ndan tüketiciyi aldatan işletmeye 3 gün faaliyetten men cezası
20.06.2026 15:20  Güncelleme: 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, müşterileri yanıltıcı uygulamalarda bulunan ve uyarılara rağmen ısrar eden bir işletmeyi 3 gün süreyle faaliyetten men etti. İşletme, kendini belediyeye ait Konya Mutfağı olarak tanıtarak müşterileri aldattığı ve sipariş edilmeyen ürünler için ücret talep ettiği gerekçesiyle mühürlenerek kapatıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sırasında müşterileri yanıltıcı ve aldatıcı uygulamalarda bulunduğu tespit edilen ve tüm uyarılara rağmen bu konuda ısrarını sürdüren işletmeye 3 gün faaliyetten men cezası uygulandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, tüketiciyi aldatan işletmeyi 3 gün süreyle kapattı. Zabıta ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi'ndeki bir işletmenin çalışanlarının yoldan geçen müşterileri Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Konya Mutfağı ünvanlı işletme olduğunu beyan ederek aldattığı, sipariş edilmeyen ürünleri müşterilere sunup ücret talep ettiği ve bu yöndeki faaliyetlerini daha önce yapılan yazılı ve sözlü uyarılar ile cezai işlemlere rağmen sürdürdüğü belirlendi. Konunun değerlendirilmesi sonucunda Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı doğrultusunda işletmenin faaliyetlerinin 3 gün süreyle durdurulmasına karar verildi. Kararın uygulanması için zabıta ekipleri tarafından iş yerinin ticari faaliyet yürüttüğü alanlar mühürlenerek, geçici süreyle kapatıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve ticari hayatta dürüst rekabet ortamının korunması amacıyla denetim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği, tüketicileri yanıltan uygulamalara karşı gerekli işlemlerin yapılmaya devam edeceği belirtildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Zabıta, Konya, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya Büyükşehir Zabıtası'ndan tüketiciyi aldatan işletmeye 3 gün faaliyetten men cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çankırı’da izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye 7 milyon lira ceza uygulandı Çankırı'da izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye 7 milyon lira ceza uygulandı
Ankara Adliyesi’nde sahte savcı alarmı: Polise talimat dahi vermiş Ankara Adliyesi'nde sahte savcı alarmı: Polise talimat dahi vermiş
Çekmeköy’de boşanan eski çiftin cansız bedenleri bir sitenin bahçesinde bulundu Çekmeköy'de boşanan eski çiftin cansız bedenleri bir sitenin bahçesinde bulundu
Trump “bana yalvardı“ demişti Meloni ateş püskürdü Trump "bana yalvardı" demişti! Meloni ateş püskürdü
Ne yapıyorsun İsmail Ünlü ismin sevgilisini paylaştı Ne yapıyorsun İsmail? Ünlü ismin sevgilisini paylaştı
Beyoğlu’nda Silahlı Saldırı: 1 Yaralı Beyoğlu'nda Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

15:14
15 Haziran’dan beri kayıptı, yayına gelenin kadının sözleri kocasını şoke etti
15 Haziran'dan beri kayıptı, yayına gelenin kadının sözleri kocasını şoke etti
14:54
“Cezaevinde Volkan Ayvazlı’ya işkence“ iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı
"Cezaevinde Volkan Ayvazlı'ya işkence" iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı
14:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etti
14:27
İstanbul’un göbeğindeki plajda füze alarmı Bölge giriş çıkışa kapatıldı
İstanbul'un göbeğindeki plajda füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı
14:26
Gözler yeni haftada İşte varını yoğunu altına yatıranları bekleyen tehlike
Gözler yeni haftada! İşte varını yoğunu altına yatıranları bekleyen tehlike
13:32
Destek mesajı yağıyor Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 15:38:24. #7.13#
SON DAKİKA: Konya Büyükşehir Zabıtası'ndan tüketiciyi aldatan işletmeye 3 gün faaliyetten men cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.