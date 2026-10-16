Konya'da soba ve kombi kullanımında karbonmonoksit uyarısı yapıldı - Son Dakika
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Konya'da soba ve kombi kullanımında karbonmonoksit uyarısı yapıldı

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Konya\'da soba ve kombi kullanımında karbonmonoksit uyarısı yapıldı
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Havaların soğumasıyla soba ve kombiler yeniden devreye girdi. Konya'da uzmanlar, bakım yapılmayan soba ve kombiler ile kapatılan havalandırma menfezlerinin karbonmonoksit zehirlenmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Havaların soğumasıyla birlikte soba ve kombiler yeniden devreye girdi. Isınmak isterken alınmayan tedbirler hususunda uyarıda bulunan uzmanlar, bakım ve havalandırma menfezlerinin açık kalmasına dikkat çekiyor.

Konya'da gece saatlerinde soğuk havanın daha fazla hissedilmesiyle birlikte evlerde soba ve kombi kullanımı başladı. Soba ve kombilerde gerekli kontrol ve bakımlar yapılmadığında ciddi tehlikelere sebep olabiliyor. Özellikle renksiz ve kokusuz olması nedeniyle fark edilmesi zor olan karbonmonoksit gazı, kısa sürede hayati riskler de oluşturabiliyor.

"Gece yatmadan önce sobaya yakıt eklenmemeli"

Soba ve bacalarda biriken kurumların, hatalı baca bağlantılarının ve yetersiz temizliğin zehirli gazların yaşam alanlarına dolmasına neden olabileceğine dikkat çeken Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli eğitmen Muhammet Bulut, "Vatandaşlarımızın soba ve kombi kullanımında karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olması gerekiyor. Alacağımız önlemlerle bu tür olayların önüne geçebiliriz. Sobalarda baca içerisinde fazla kurum birikmesi, yanlış kurulum yapılması veya temizliğe dikkat edilmemesi durumunda, dışarıdan gelen rüzgarın etkisiyle zehirli gazlar evin içerisine dolabilir. Bu nedenle sobalar yakılmadan önce baca bağlantı noktalarının düzgün şekilde kontrol edilmesi ve baca içerisindeki kurumların temizlenmesi gerekiyor. Ayrıca gece yatmadan önce sobaya yakıt eklenmemeli, mümkünse soba yanarken uyunmamalıdır" dedi.

Karbonmonoksit zehirlenme belirtilerine dikkat

Kombi kullanan vatandaşlara bakımla ilgili tavsiyede bulunan Bulut, "Kombilerin de yıllık periyodik bakımlarının yapılması gerekiyor. Yanlış konumlandırma, hatalı montaj veya bacada meydana gelen herhangi bir sorun, karbonmonoksit zehirlenmelerine neden olabilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın söz konusu konularda dikkatli olmalarını öneriyoruz. Karbonmonoksit gazına maruz kalınması durumunda ortaya çıkabilecek belirtilere de değinmek gerekir. Baş ağrısı, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi belirtiler görülüyorsa, özellikle aynı evde yaşayan birden fazla kişide benzer belirtiler ortaya çıkmışsa acilen 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmelidir. Ev havalandırılmalı ve herkes derhal dışarı çıkmalıdır. Evde kalan birini kurtarmak amacıyla içeriye tekrar girilmemeli, profesyonel ekiplerin gelmesi beklenmelidir. Bu doğrultuda vatandaşlarımıza şu uyarıyı yapabiliriz; sobaların gerekli temizliği yapılır ve kombilerin periyodik bakımları düzenli olarak gerçekleştirilirse bu tür sorunların önüne geçilmesine katkı sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

"Menfezler karton, poşet veya benzeri malzemelerle kapatılmamalıdır"

Havalandırma menfezlerinin kapatılmaması gerektiğini vurgulayan Bulut, "Doğal gaz kaynaklı zehirlenmelerin önlenmesi amacıyla pencerelerde bulunan havalandırma menfezleri yapılmıştır. Bu menfezler, içerideki zehirli gazların dışarı atılmasını ve dışarıdaki oksijenin içeri girmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Kesinlikle soğuk geldiği düşüncesiyle bu menfezler karton, poşet veya benzeri malzemelerle kapatılmamalıdır. Gerekli havalandırmanın sağlanmaması, soba temizliğinin yapılmaması, kombilerin periyodik bakımlarının ihmal edilmesi ve havalandırma menfezlerinin kapatılması durumunda insanlar ciddi şekilde zehirlenebilir, hatta hayatlarını kaybedebilir. Baca denetim birimlerimiz bulunmaktadır. Bu birimler, baca içerisindeki kurum ve yağ atıklarının kontrollerini sağlamaktadır. Ancak gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız da bulunmaktadır. Bu kişilerin bizlere ulaşması halinde kendilerine yardımcı olabilecek kişiler yönlendirilebilir" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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