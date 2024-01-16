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Konya'da Tenzile Ana Hasta Konukevi, 155 bin misafiri ağırladı - Son Dakika
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Konya'da Tenzile Ana Hasta Konukevi, 155 bin misafiri ağırladı

Konya'da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olan Meram Belediyesi Tenzile Ana Hasta Konukevi, bugüne kadar yaklaşık 155 bin hasta ve hasta yakınını misafir etti. Konukevi, şehir dışından tedavi için gelen hastalara ücretsiz konaklama hizmeti sunuyor ve 42 odası ile aynı anda 84 kişiye hizmet verebiliyor.

Konya\'da Tenzile Ana Hasta Konukevi, 155 bin misafiri ağırladı
16.01.2024 - 12:30,  Güncelleme: 12:40
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KONYA (İHA) – Konya'da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olan Meram Belediyesi Tenzile Ana Hasta Konukevi hasta ve hasta yakınlarını ağırlamaya devam ediyor. Tenzile Ana Hasta Konukevi, 2023 yılı içinde yaklaşık 17 bin, bugüne kadar ise yaklaşık 155 bin misafir ağırladı.

Meram İlçe Belediyesi'nin hasta ve hasta yakınları için otel konforunda hizmet veren Tenzile Ana Hasta Konukevi, 2023 yılında yaklaşık 17 bin, son beş yılda 73 bin, bugüne kadar ise yaklaşık 155 bin hasta ve hasta yakınını misafir etti. Tenzile Ana Hasta Konukevi'nin sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, hizmetin kendi alanında önemli bir açığı kapattığına işaret etti.

"Hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu her yerde biz varız"

Hasta Konukevinin, şehir dışından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne tedavi olmak için gelen hastalara ve yakınlarına ücretsiz konaklama hizmeti verdiğini ifade eden Başkan Kavuş, "Tesis, alanında önemli bir açığı kapatıyor. En zor günlerinde vatandaşlarımıza sıcak bir yuva ortamı sunuyor. 42 odası ile aynı anda 84 kişiye hizmet verebiliyor. Bugüne kadar neredeyse Meram nüfusunun yarısı kadar misafir ağırladığı düşünüldüğünde nedenli önemli bir görev ifa ettiği daha net anlaşılmaktadır. Meram Belediyesi doğumdan ölüme, iyi günden kötü güne her zaman vatandaşlarının yanında olmuştur. Tenzile Ana Konukevi de bu düşüncenin bir yansıması olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Allah ihtiyaç hissettirmesin ama hissettirdiğinde de bizler hemşehrilerimizin yanındayız" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA
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