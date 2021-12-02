Konya'da tır ile kamyon çarpıştı, sürücü yaralandı - Son Dakika

Konya'da tır ile kamyon çarpıştı, sürücü yaralandı

KONYA - Konya'nın Ereğli İlçesinde tır ile çarpışan kamyon şarampole devrilirken, kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli Şeker Fabrikası karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 42 DS 793 plakalı Mercedes marka kamyon ile N.Y'nin kullandığı 42 L 5725 plakalı Mercedes marka tır çarpıştı. Kazada şarampole devrilen kamyonun sürücüsü M.Ö. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle Konya Adana Karayolunda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.