Konya'da trafikte tartıştıkları sürücünün önünü kesen 2 sürücüye 360 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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Konya'da trafikte tartıştıkları sürücünün önünü kesen 2 sürücüye 360 bin TL ceza kesildi

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Konya'da trafikte tartıştıkları sürücünün önünü kesip saldırmaya çalışan R.Ş.D. ve M.Ö. adlı 2 sürücüye toplam 360 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine ve araçlarına 60 gün süreyle el konulurken, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

KONYA'da trafikte tartıştıkları sürücünün, araçlarıyla önünü kesip saldırmaya çalışan R.Ş.D. ve M.Ö. adlı sürücülere toplam 360 bin TL idari para cezası uygulandı. Ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu, araçları da yine 60 gün süreyle trafikten men edildi. 2 sürücünün araçlarıyla, diğer sürücünün önüne kesme anı da araç kamerasına yansıdı.

Olay, geçen pazartesi günü saat 23.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Adana Çevre Yolunda meydana geldi. Sürücüler R.Ş.D. ve M.Ö., araçlarıyla tartıştıkları başka bir sürücünün önünü kesip, saldırmaya çalıştı. O anlara ait araç kamerasına yansıyan görüntülerin basında yer alması üzerine harekete geçen polis, R.Ş.D. ve M.Ö.'yü aynı gece gözaltına aldı. Şüphelilerin otomobillerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve 14 adet fişek ele geçirildi.

Sürücüler R.Ş.D. ve M.Ö. hakkında, 'Trafikte Saldırı Amacıyla Israrla Takip Etme' suçundan 180'er bin TL olmak üzere toplam 360 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konuldu. Otomobilleri de yine 60 gün süreyle trafikten men edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA, DHA

Kaynak: DHA

Güvenlik, Konya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya'da trafikte tartıştıkları sürücünün önünü kesen 2 sürücüye 360 bin TL ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da trafikte tartıştıkları sürücünün önünü kesen 2 sürücüye 360 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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