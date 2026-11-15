Konya'da uyuşturucu noktalarını fotoğrafla paylaşan 'Konumcu' tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da uyuşturucu noktalarını fotoğrafla paylaşan 'Konumcu' tutuklandı

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Konya\'da uyuşturucu noktalarını fotoğrafla paylaşan \'Konumcu\' tutuklandı
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Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Konumcu' tabir edilen şüphelinin 20 noktaya uyuşturucu bırakıp fotoğrafını alıcıya gönderdiğini belirledi. Operasyonda yakalanan şüpheli, üst aramasında ele geçirilen 21 gram metamfetamin ve 10 gram eroinle mahkemece tutuklandı.

KONYA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 'Konumcu' olarak tabir edilen 1 kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'Konumcu' olarak tabir edilen 1 kişinin, 20 farklı noktaya uyuşturucu madde koyduğunu, koyduğu yerlerin fotoğrafını da alıcıya gönderip, daha sonra gelip almasını sağladığını belirledi. Ardından düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı. Yapılan üst aramasında ise 21 gram metamfetamin,10 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber: Ali İsmail TAŞCI KONYA DHA

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Konya'da uyuşturucu noktalarını fotoğrafla paylaşan 'Konumcu' tutuklandı - Son Dakika
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