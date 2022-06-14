Konya'da üzüm yaprağı hasadı başladı - Son Dakika
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Konya'da üzüm yaprağı hasadı başladı

14.06.2022 14:49
Konya'da üzüm yaprağı hasadı başladı

Konya'nın Hadim ilçesinde üretilen ve sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan asma yaprağının hasadı başladı.

Konya'nın Hadim ilçesinde üretilen ve sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan asma yaprağının hasadı başladı.

İlçeye bağlı Gaziler mahallesinde yetiştirilen 'Esebalı' cinsi üzümlerin bağından elde edilen yapraklar çiftçiler tarafından özenle hasat ediliyor. 39 bin dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapılan ilçede hasat edilen asma yaprağı, üzümün kendisinden daha çok ilgi görüyor. Türk yemek kültüründeki sarmanın ana malzemesi olan yapraklar üreticiler için de önemli bir gelir kaynağı oluyor. Asma yaprağı üreticisi İlyas Topal, ilçeye bağlı Gaziler mahallesinde üzüm yetiştiriciliği yaptığını ve geçimini bağcılık ile sağladığını söyledi.

"Tarlada satışımız 25 liradır"

Bir bağdan sofralık üzüm, kuru üzüm, pekmez ve yaprak üretimi yapıldığını anlatan Topal, "Bizim ilk hasadımız yapraktır. Yaprağı yaklaşık 3 sefer yolarız. Bugün ikinci yolumu yapıyoruz. 10-15 gün sonra son yolumu yapacağız ve yaprak sezonunu kapatacağız. Bizim yaprağın bir özelliği var. 'Hafızali' dediğimiz bir cinsten yaprak üretiyoruz. Bu cins her yerde yetişmiyor. Bunun özelliği yaprağı parlak, damarsız ve ekşi olmasıdır. Aroması farklı olduğu için limona ihtiyaç duyulmaz. Diğer cinslerden elde edilen yapraklara muhakkak limon sıkılması lazım ama bizim bu yapraklara gerek yok. Tarlada satış fiyatımız yaklaşık olarak 25 liradır. Yaprak hasadı bittikten sonra üzüm hasat ederiz. Üzümün öncelikle satışını yaparız. Kalanı da pekmezini yaparız" dedi.

Üzüm tüm köylünün geçim kaynağı oldu

Üzüm yetiştiriciliğini atalarından beri sürdürdüklerini belirten Topal, "Bizim köyün komple geçim kaynağı bağcılıktır. Köyümüzde yaklaşık 90 hane var, hepsi üzümcülük, bağcılık yapıyor. Yaprak iyi gelir getirdiği için önceliğimizi yaprağa veriyoruz. Bu sene mahsul de iyi fiyatlar da iyi. Müşteri sıkıntımız yok. Yaprak işi bizim için çok iyi" diye konuştu.

Üzüm üreticiliği yapan Şengül Şahin ise bağcılığın zahmetli bir olduğunu belirterek, "Bugün topladığımız mahsulü serin bir yere sereceğiz. Allah'a şükür akşam üzeri müşteri geliyor, satacağız, rızkımızı sağlayacağız. Biz bu işlerin peşinde dönüyoruz. Yaprak işi bittikten sonra üzüm keseceğiz. Üzümüm müşterisini burada bulabilirsek satacağız, bulamazsak meyve haline götüreceğiz. Kalanı da pekmez yapacağız. Yiyeceğimizi de ayırırız. Halimize bin şükür, Allah daha beterinden saklasın" ifadelerine yer verdi. - KONYA

Konya'da üzüm yaprağı hasadı başladı
Konya'da üzüm yaprağı hasadı başladı
Konya'da üzüm yaprağı hasadı başladı
Konya'da üzüm yaprağı hasadı başladı
Konya'da üzüm yaprağı hasadı başladı

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Kaynak: İHA

Hadim, Konya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya'da üzüm yaprağı hasadı başladı - Son Dakika

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