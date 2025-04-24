Konya'nın Hüyük ilçesinde yağmur duası yapıldı.
Hüyük şehir merkezinde vatandaşlar düzenlenen yağmur duası programında bir araya geldi. Kapalı pazar yerinde gerçekleştirilen duada katılımcılar ellerini semaya açtı, hep birlikte rahmet, bolluk ve bereket için dua edildi. Programa Hüyük Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen ile Belediye Başkanı Sadık Sefer de katıldı. Dua sonrasında katılımcılara yemek ikram edildi. - KONYA
Son Dakika › Yerel › Konya'da Yağmur Duası Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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