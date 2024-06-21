Konya'da Yılın En Kısa Gecesinde Dolunay Görsel Şölen Oluşturdu

Yerel

21 Haziran'da yaşanan yılın en kısa gecesinde Konya'da geceyi aydınlatan dolunay görsel şölen oluşturdu.

Yılın en uzun gündüzünün yaşandığı 21 Haziran'da yılın en kısa gecesi 9 saat 12 dakika sürecek. Yılın en kısa gecesine denk gelen dolunay ise geceyi aydınlattı. Dolunay, adeta görsel şölen oluşturdu. Mevlana Meydanında bulunan vatandaşlar da dolunayı ilgiyle takip etti. - KONYA