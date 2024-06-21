Konya'da Yılın En Kısa Gecesinde Dolunay Görsel Şölen Oluşturdu - Son Dakika
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Konya'da Yılın En Kısa Gecesinde Dolunay Görsel Şölen Oluşturdu

21 Haziran'da yaşanan yılın en kısa gecesinde Konya'da geceyi aydınlatan dolunay görsel şölen oluşturdu. Yılın en kısa gecesine denk gelen dolunay, Mevlana Meydanı'nda bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

21.06.2024 22:43
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21 Haziran'da yaşanan yılın en kısa gecesinde Konya'da geceyi aydınlatan dolunay görsel şölen oluşturdu.

Yılın en uzun gündüzünün yaşandığı 21 Haziran'da yılın en kısa gecesi 9 saat 12 dakika sürecek. Yılın en kısa gecesine denk gelen dolunay ise geceyi aydınlattı. Dolunay, adeta görsel şölen oluşturdu. Mevlana Meydanında bulunan vatandaşlar da dolunayı ilgiyle takip etti. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya'da Yılın En Kısa Gecesinde Dolunay Görsel Şölen Oluşturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da Yılın En Kısa Gecesinde Dolunay Görsel Şölen Oluşturdu - Son Dakika
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