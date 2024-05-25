Konya'dan ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika
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Yerel

Konya'dan ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Konya\'dan ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Konya'dan ilk hac kafilesi, Sultan Selim Camisi'nde düzenlenen uğurlama programıyla kutsal topraklara dualarla uğurlandı. Uğurlama töreninde Kur'an-ı Kerim okundu ve Konya İl Müftü Yardımcısı Mustafa Şimşek bir konuşma yaptı. İlk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

25.05.2024 00:30
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Konya'dan ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Konya'dan ilk hac kafilesini kutsal topraklara uğurlamak için Sultan Selim Camisi'nde uğurlama programı düzenlendi. 361 hacı adayının bulunduğu kafilenin uğurlama töreninde ilk olarak Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra bir konuşma yapan Konya İl Müftü Yardımcısı Mustafa Şimşek, "Rabbim bizleri ömrümüz boyunca yolundan ayırmasın. Bir mübarek sefer olsa da gitsem diye dua ediyorduk. İşte o mübarek sefer hazır. Milyonlarca kardeşimizin arasından şu anda yolcu edecek olduğumuz kardeşlerimize mübarek sefer nasip oldu. Rabbim haclarını mübarek eylesin. Cenab-ı Allah rahat bir hac ihsan eylesin" dedi.

Daha sonra ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya'dan ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika

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