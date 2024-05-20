Konya'dan İstanbul'a Tarihi ve Kültürel Gezi - Son Dakika
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Konya'dan İstanbul'a Tarihi ve Kültürel Gezi

Konya\'dan İstanbul\'a Tarihi ve Kültürel Gezi

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi, öğrencilerine tarihi ve kültürel zenginlikleri keşfetmek amacıyla İstanbul gezisi düzenledi. 45 öğrenci ve 5 öğretmenin katıldığı üç günlük gezi boyunca Eyüp Sultan Camii, İstanbul Üniversitesi, Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii gibi önemli yerler ziyaret edildi. Okul müdürü Ünal Cesur, öğrencilerin tarihi mekanları gezip milli ve manevi değerlerle yetişmelerinin faydalı olduğunu belirtti.

20.05.2024 11:17
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Konya'nın Karapınar ilçesinde lise öğrencilerine, tarihi ve kültürel zenginlikleri keşfetmek amacıyla İstanbul gezisi düzenlendi.

Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen İstanbul eğitim ve kültür gezisi, 45 öğrenci ve 5 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirildi. Üç gün süren gezide tarihi ve turistik yerler ziyaret edildi. Geziyle ilgili bilgi veren Okul Müdürü Ünal Cesur, " Eyüp Sultan Camii, İstanbul Üniversitesi, Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii, Yerebatan Sarnıcı, Fatih Camii, Süleymaniye Camii, Kanuni Sultan Süleyman Türbesi ve Dolmabahçe Sarayı ziyaret edildi. Gezinin ilk günü İstanbul Karapınarlılar Derneği tarafından tertip edilen yemeğe öğrenci ve öğretmenler katıldı. Gezi sürecinde öğrenciler, gerek tarihi miraslarımızı gerekse günümüz dünyasının geleceğe yön tutacak üniversite ve Borsa İstanbul gibi kurumları, en önemlisi dünyanın sayılı metropol şehirlerinden biri olan İstanbul'u yakından tanıma fırsatı buldu. Ecdadımızın emaneti tarihi mekanları ziyaret ettiler. Öğrencilerimizin hepsi mutluydu. Gençlerimizin milli ve manevi değerlerle yetişmesi için tarihi şehirleri gezmesinin faydalı olduğunu düşünüyoruz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya'dan İstanbul'a Tarihi ve Kültürel Gezi - Son Dakika

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