Konya Karapınar'da İlçe Sağlık Müdürlüğü yaşlılara sağlıklı yaşlanmayı anlattı - Son Dakika
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Konya Karapınar'da İlçe Sağlık Müdürlüğü yaşlılara sağlıklı yaşlanmayı anlattı

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Konya Karapınar\'da İlçe Sağlık Müdürlüğü yaşlılara sağlıklı yaşlanmayı anlattı
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Karapınar'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü sağlık bilgilendirme etkinliği düzenledi. Etkinlikte vatandaşlara Alzheimer, kalp sağlığı ve sağlıklı yaşlanma anlatıldı, broşür dağıtıldı; çalışmaların süreceği belirtildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında vatandaşlara yönelik sağlık bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Ecdat Kıraathanesi'nde vatandaşlara yönelik farkındalık ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında vatandaşlara Alzheimer hastalığı, kalp sağlığının korunması ve sağlıklı yaşlanma konularında bilgiler aktarıldı. Sağlıklı yaşlanmanın önemine dikkat çekilen etkinlikte, vatandaşların sağlık konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sağlıklı bir toplumun bilinçli bireylerle mümkün olduğu vurgulanarak, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik farkındalık çalışmalarının devam edeceği belirtildi. Yetkililer, özellikle yaşlı bireylerin sağlığının korunması, düzenli sağlık kontrollerinin yapılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Konya Karapınar'da İlçe Sağlık Müdürlüğü yaşlılara sağlıklı yaşlanmayı anlattı - Son Dakika
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