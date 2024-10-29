Konya\'nın Kulu İlçesinde Cumhuriyet Bayramı Kutlandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Belediye Kültür Merkezi çok amaçlı konferans salonundaki kutlama programında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Kaymakam Ömer Faruk Canpolat ve Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir tarafından katılımcıların bayramı kutlandı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, tarafından yapıldı. Programda Düden Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler gerçekleştirildi.

Kutlamalara, Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, Cumhuriyet Savcısı Enis Sadi Saka, siyasi parti başkanları, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - KONYA