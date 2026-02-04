Şehrin yeni buluşma noktası; Suriçi Çarşısı hareketleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Şehrin yeni buluşma noktası; Suriçi Çarşısı hareketleniyor

Şehrin yeni buluşma noktası; Suriçi Çarşısı hareketleniyor
04.02.2026 15:46  Güncelleme: 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Suriçi Çarşısı'ndaki dükkan ve ofis satışlarının devam ettiğini belirterek, tamamlanan etaplarla birlikte çarşının giderek canlandığını ifade etti. Projelerin hızla ilerlediği ve bölgenin önemli bir cazibe merkezi haline geleceği vurgulandı.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde Suriçi Çarşısı'nın tamamlanan etaplarında hareketlilik her geçen gün artıyor. Çarşıda incelemelerde bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, dükkan ve ofis satışlarının devam ettiği Suriçi Çarşısı 3. Etabının projelendirme çalışmalarında sona gelindiğini kaydetti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un yoğun Suriçi Kentsel Dönüşüm Projesi mesaisi aralıksız devam ediyor. Başkan Kavuş bu kapsamda, Suriçi Çarşısı'nda tamamlanan etaplardaki dükkan, mağaza ve ofisler ile Cam Kubbede incelemelerde bulundu, esnafları ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Yeni açılan işletmelerde esnaflarla sohbet eden Başkan Kavuş, hayırlı işler temennisinde bulundu. Tamamlanan etaplar ile sürecin devam ettiği alanların tüm detaylarıyla yakından ilgilenen Başkan Kavuş, çarşıda karşılaştığı vatandaşlarla da hasbihal etti.

"Suriçi her geçen gün daha da canlanıyor"

Ziyaretler ve incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Suriçi Çarşısı'ndaki hareketliliğin giderek arttığına dikkat çekerek, "Suriçi'nde bir taraftan dükkanlarına yerleşen esnaflarımız satışlarına devam ederken, diğer taraftan yeni esnaflarımız da taşınmayı sürdürüyor. Aynı zamanda bizler, tamamlanan etaplardaki iş yerleri ve ofislerin satışlarına ve tamamlanmamış etapları bir an önce bitirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda 3. Etap projelendirme çalışmaları da hızla devam ediyor. Yakın zamanda bu etabın da projelendirme, ihale ve inşaat sürecini tamamlayarak şehrimizin hizmetine sunacağız inşallah" dedi.

"Baharla birlikte hareketlilik iyiden iyiye artacak"

Başkan Kavuş, Suriçi Çarşısı'na olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek, Türkiye'nin ve Konya'nın önemli markalarının bölgede yer almak için girişimlerde bulunduğunu ifade etti. Halihazırda çarşının birçok işletme ile dolu olduğunu dile getiren Kavuş, bahar ve yaz aylarıyla birlikte çarşının çok daha hareketleneceğini söyledi. Özellikle gastronomi alanında faaliyet gösteren işletmelerin arttığına dikkat çeken Başkan Kavuş, bahar sonu veyahut yaz başına gelindiğinde 1. ve 2. etapta insanların alışveriş için tercih ettiği, yoğun şekilde vakit geçirdiği, boş kalan alanların da dolmaya başladığı bir Suriçi tablosunun ortaya çıkacağını kaydetti. Ofis alanları için de benzer bir sürecin yaşandığını belirten Kavuş, ekonomik hareketliliğin zamanla güçleneceğini vurgulayarak, yaz sonuna çarşının büyük bir bölümünün dolmasını ve Suriçi'nin şehrin yeni cazibe merkezi haline gelmesini beklediklerini ifade etti.

"Şehrin yeni cazibe merkezi; Suriçi"

Meram'ın tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan Suriçi Çarşısı ve çevresinin, geleneksel çarşı anlayışını modern mimariyle birleştiren yapısıyla dikkat çektiğini de ifade eden Başkan Kavuş, sözlerini şöyle tamamladı: "İçerisinde dükkanlar, mağazalar, ofisler, kafeler ve sosyal alanlar bulunan proje; hem esnafa yeni ticaret alanları sunuyor hem de vatandaşlar için keyifli bir yaşam ve buluşma noktası oluşturuyor. Suriçi Projesi, ticari bir yatırım olmasının yanı sıra Meram'ın ve Konya'nın sosyal hayatına ve şehir estetiğine önemli katkılar sunuyor. Tamamlanan etaplarla birlikte bölgenin cazibesi büyük oranda arttı. Proje tüm etaplarıyla hayata geçirilmesiyle de bu alan şehrin en önemli merkezlerinden biri haline gelecek." - KONYA

Kaynak: İHA

Mustafa Kavuş, Yerel Yönetim, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehrin yeni buluşma noktası; Suriçi Çarşısı hareketleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı
Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı

16:23
Bu neyin mesajı Savaş çanları çalarken, Time dergisi ’’After the Ayatollah’’ kapağıyla çıktı
Bu neyin mesajı? Savaş çanları çalarken, Time dergisi ''After the Ayatollah'' kapağıyla çıktı
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
15:44
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
14:47
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber
Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
14:33
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 16:58:14. #7.11#
SON DAKİKA: Şehrin yeni buluşma noktası; Suriçi Çarşısı hareketleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.