Şehrin yeni buluşma noktası; Suriçi Çarşısı hareketleniyor

Konya'nın merkez Meram ilçesinde Suriçi Çarşısı'nın tamamlanan etaplarında hareketlilik her geçen gün artıyor. Çarşıda incelemelerde bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, dükkan ve ofis satışlarının devam ettiği Suriçi Çarşısı 3. Etabının projelendirme çalışmalarında sona gelindiğini kaydetti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un yoğun Suriçi Kentsel Dönüşüm Projesi mesaisi aralıksız devam ediyor. Başkan Kavuş bu kapsamda, Suriçi Çarşısı'nda tamamlanan etaplardaki dükkan, mağaza ve ofisler ile Cam Kubbede incelemelerde bulundu, esnafları ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Yeni açılan işletmelerde esnaflarla sohbet eden Başkan Kavuş, hayırlı işler temennisinde bulundu. Tamamlanan etaplar ile sürecin devam ettiği alanların tüm detaylarıyla yakından ilgilenen Başkan Kavuş, çarşıda karşılaştığı vatandaşlarla da hasbihal etti.

"Suriçi her geçen gün daha da canlanıyor"

Ziyaretler ve incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Suriçi Çarşısı'ndaki hareketliliğin giderek arttığına dikkat çekerek, "Suriçi'nde bir taraftan dükkanlarına yerleşen esnaflarımız satışlarına devam ederken, diğer taraftan yeni esnaflarımız da taşınmayı sürdürüyor. Aynı zamanda bizler, tamamlanan etaplardaki iş yerleri ve ofislerin satışlarına ve tamamlanmamış etapları bir an önce bitirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda 3. Etap projelendirme çalışmaları da hızla devam ediyor. Yakın zamanda bu etabın da projelendirme, ihale ve inşaat sürecini tamamlayarak şehrimizin hizmetine sunacağız inşallah" dedi.

"Baharla birlikte hareketlilik iyiden iyiye artacak"

Başkan Kavuş, Suriçi Çarşısı'na olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek, Türkiye'nin ve Konya'nın önemli markalarının bölgede yer almak için girişimlerde bulunduğunu ifade etti. Halihazırda çarşının birçok işletme ile dolu olduğunu dile getiren Kavuş, bahar ve yaz aylarıyla birlikte çarşının çok daha hareketleneceğini söyledi. Özellikle gastronomi alanında faaliyet gösteren işletmelerin arttığına dikkat çeken Başkan Kavuş, bahar sonu veyahut yaz başına gelindiğinde 1. ve 2. etapta insanların alışveriş için tercih ettiği, yoğun şekilde vakit geçirdiği, boş kalan alanların da dolmaya başladığı bir Suriçi tablosunun ortaya çıkacağını kaydetti. Ofis alanları için de benzer bir sürecin yaşandığını belirten Kavuş, ekonomik hareketliliğin zamanla güçleneceğini vurgulayarak, yaz sonuna çarşının büyük bir bölümünün dolmasını ve Suriçi'nin şehrin yeni cazibe merkezi haline gelmesini beklediklerini ifade etti.

"Şehrin yeni cazibe merkezi; Suriçi"

Meram'ın tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan Suriçi Çarşısı ve çevresinin, geleneksel çarşı anlayışını modern mimariyle birleştiren yapısıyla dikkat çektiğini de ifade eden Başkan Kavuş, sözlerini şöyle tamamladı: "İçerisinde dükkanlar, mağazalar, ofisler, kafeler ve sosyal alanlar bulunan proje; hem esnafa yeni ticaret alanları sunuyor hem de vatandaşlar için keyifli bir yaşam ve buluşma noktası oluşturuyor. Suriçi Projesi, ticari bir yatırım olmasının yanı sıra Meram'ın ve Konya'nın sosyal hayatına ve şehir estetiğine önemli katkılar sunuyor. Tamamlanan etaplarla birlikte bölgenin cazibesi büyük oranda arttı. Proje tüm etaplarıyla hayata geçirilmesiyle de bu alan şehrin en önemli merkezlerinden biri haline gelecek." - KONYA