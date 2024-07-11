Konya Valisi Vahdettin Özkan, Çocukların Korunması ve Refahlarının Yükseltilmesi İçin Görevlerimiz Olduğunu Söyledi - Son Dakika
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Konya Valisi Vahdettin Özkan, Çocukların Korunması ve Refahlarının Yükseltilmesi İçin Görevlerimiz Olduğunu Söyledi

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Çocukların Korunması ve Refahlarının Yükseltilmesi İçin Görevlerimiz Olduğunu Söyledi

Konya Valisi Vahdettin Özkan, çocukların korunması, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınması ve refahlarının yükseltilmesi ile ihmal ve istismarlarının önlenmesi için toplum olarak herkese düşen görevler olduğunu belirtti. Çocuk Koruma Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda çocuklara yönelik koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanması ve iş birliği konuları ele alındı. Ayrıca, toplantıda çocukların korunması, haklarının ve refahlarının yükseltilmesi amacıyla alınan tedbirler değerlendirildi ve görüşler alındı.

11.07.2024 12:23
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Konya Valisi Vahdettin Özkan, çocukların korunması, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınması ve refahlarının yükseltilmesi ile ihmal ve istismarlarının önlenmesi için toplum olarak herkese düşen görevler olduğunu söyledi.

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununa göre verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir kararlarının uygulanması hakkındaki yönetmelik kapsamında, Çocuk Koruma

Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Vahdettin Özkan'ın başkanlığında, ilgili kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Çocuklara yönelik verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanması noktasında kurumların iş birliği ve sokakta çalışan, çalıştırılan çocuklara yönelik faaliyetlerin gündeme alındığı toplantıda konuşan Vali Vahdettin Özkan, "Özellikle yardıma ihtiyacı olan dezavantajlı gruplarla ilgili iyileştirme faaliyetleri çerçevesinde, toplum olarak hepimize düşen görevler var. Her anneye, babaya ve tüm millete düşen görevler var. Milletin bu ihtiyaç ve hissiyatına tercüman olarak kurumlarımıza düşen görevler var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koordinasyonunda, kolluk birimleri, adli makamlar, milli eğitim, müftülük, akademik çevreler ve sivil toplum kuruluşları ile el birliğiyle çocuklarımızın muhafazasına yönelik neler yapılması gerektiğini hep beraber değerlendiriyoruz" dedi.

Toplantının amacı, çocukların korunması

Toplantının amacının, çocukların korunması, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınması ve refahlarının yükseltilmesi ile ihmal ve istismarlarının önlenmesi

olduğu belirten Vali Özkan, "Daha önce bu komisyon muhtelif zamanlarda toplanıp çeşitli kararlar aldı. Hem mevzuatın uygulanması hem de idari teamüllerin yerleşik hale getirilmesi önemli. Yerelde ilimizde münferit olarak yaşanan hadiselerde raporlanarak, iyileştirmeye açık alanlarımız nelerdir bunların tespitini ve tarifini yapıyoruz. İyileştirme müdahale araçlarının etkin bir şekilde kullanılması önem arz ediyor. Bu konuda çaba harcadınız. En önemlisi, izlenebilir bir sistem içinde, tüm kurumlar arasındaki koordinasyon sağlandı. Sadece bu toplantı esnasında değil, bir iletişim grubunun oluşturularak olumsuzluklara müdahale tarzının yönlendirmesi de önemli. Ayrıca, ilimize has takip edeceğimiz hareket tarzı nasıl olmalı, hangi konularda ne yapmalıyız, bunları istişare etmeliyiz. Esas olan bu işi tanımak, iletişim grubunu kurma ve hangi konulara bakacağımızı bilmek. Hangi konuyla ilgili hangi birimler alakadardır bunu hissetmek ve hangi konuyla ilgili hangi birimlere ne yöneltilmek gerekiyorsa hızlı bir şekilde söyleyebilecek mecraların oluşturulması daha önemlidir" şeklinde konuştu.

Toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından il genelinde çocuklara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında sunum yapılarak bir önceki toplantıda alınan kararların ve uygulamaların değerlendirilmesinin yapıldığı ve korunmaya muhtaç çocuklar için alınan destekleyici tedbirlerin görüşüldüğü toplantı görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya Valisi Vahdettin Özkan, Çocukların Korunması ve Refahlarının Yükseltilmesi İçin Görevlerimiz Olduğunu Söyledi - Son Dakika

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