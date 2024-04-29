Konyaaltı Belediyesi Bebek Parkı Yenileniyor - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi Bebek Parkı Yenileniyor

Konyaaltı Belediyesi Bebek Parkı Yenileniyor

Konyaaltı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bebek Parkı, yenileme çalışmalarıyla daha güvenli bir ortam oluşturmak için tadilat ve boyama işlemlerine başladı. Park, birkaç gün içinde yeniden hizmete açılacak.

29.04.2024 15:32  Güncelleme: 15:36
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Türkiye'de ilk kez Konyaaltı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bebek Parkı yeni yüzüne kavuşuyor. Konyaaltı Belediyesi ekipleri parkta boyama ve tadilat gibi işlemler gerçekleştiriyor.

Türkiye'de ilk kez Konyaaltı Belediyesi tarafından hizmete açılan Bebek Parkı'nda yenileme çalışmaları başladı. Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parkta boyama ve tadilat gibi çalışmalar yürütüyor. Bebek Parkı Ekip Sorumlusu Deniz Çetiner, "Bebek Parkı'mız tadilatta. Daha yararlı hizmet sunmak adına çocuklarımız için daha güvenilir bir ortam oluşturmaya çalışılıyor. Bebek Parkı birkaç gün içerisinde yeniden hizmete açılacak" dedi.

"Mutlu bir Konyaaltı istiyoruz"

Bebek Parkı'nda her gün 0-5 yaş arası yüzlerce minik misafirin ağırlandığını söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Miniklerimizin daha iyi bir ortamda vakit geçirmeleri için Bebek Parkı'mızda tadilat yapıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz Bebek Parkı'nda çalışmalarını sürdürüyor. Tadilat ve boyama işlemleri gerçekleştirildikten sonra Bebek Parkı'mız yeniden hizmete açılacak. Mutlu bir Konyaaltı için çalışmalarımız sürecek" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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