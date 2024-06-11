Konyaaltı Belediyesi Kurban Bayramı'na Hazır

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Konyaaltı Belediyesi, Kurban Bayramı'na yönelik hazırlıkları tamamladı. Altınkum, Liman ve Siteler mahallelerindeki kurban kesim yerlerinde ücretsiz kasap hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, www.konyaalti.bel.tr/kurban-kayit adresinden randevu alması gerektiği bildirildi.

Hazırlıklar kapsamında ücretsiz kurban kesim hizmeti için üç nokta belirlendi. Küçükbaş kurban kesmek isteyenler vatandaşlar Liman ve Siteler mahallelerinde bulunan kapalı pazaryerlerinde; büyükbaş kurban kesmek isteyenler ise Altınkum Mahallesi Kapalı Pazaryeri'nde kesim yaptırabilecek.

Mutlaka randevu alın

Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar ise Zümrüt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi (Boğaçay yanı) üzerinde bulunan kurban satış noktasından kurbanlıklarını alabilecek. Ücretsiz kurban kesiminden yararlanmak isteyen vatandaşların Konyaaltı ilçesinde ikamet etmesi ve www.konyaalti.bel.tr/kurban-kayit adresinden randevu alması gerektiği kaydedildi.

Önlemler alındı

Konyaaltı Belediyesi olarak Kurban Bayramı'na yönelik tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm önlemleri aldık. Kurban kesim noktalarında hijyen ve güvenli kesim konularını çok önemsiyoruz. Belediye olarak kurban kesimi için 3 nokta belirledik. Kurban kesiminde uzman kasaplarımız görev yapacak. Tüm vatandaşlarımıza şimdiden sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram diliyorum" dedi. - ANTALYA