Konyaaltı Belediyesi Minik Öğrencilere Deprem Tatbikatı Yaptı

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Konyaaltı Belediyesi Destek Hizmetleri Sivil Savunma Birimi ekipleri, Deprem Haftası dolayısıyla belediyenin kreş ve gündüz bakım evlerindeki minik öğrencilerle acil durum eğitimi ve deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat, arama kurtarma köpeği Zeyna'nın da katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Konyaaltı Belediyesi Destek Hizmetleri Sivil Savunma Birimi ekipleri, Deprem Haftası dolayısıyla gerçekleştirdiği tatbikatlarına bir yenisini daha ekledi. İlçedeki okullarda çok sayıda tatbikat gerçekleştiren ekipler, son olarak belediyenin kreş ve gündüz bakım evlerindeki minik öğrencilere acil durum eğitimi verdi. Ekipler eğitim sonunda öğrencilere deprem tatbikatı da yaptırdı. Tatbikata Konyaaltı Belediyesi arama kurtarma köpeği Zeyna'nın katılması ise renkli görüntüler oluşturdu. Tatbikat sonrasında miniklere Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi tarafından hazırlanan 'Tehlike Avcısıyız' adlı kitap dağıtıldı.

HEM EĞLENDİLER HEM ÖĞRENDİLER

Konyaaltı Belediyesi Destek Hizmetleri Sivil Savunma Uzmanı Sinan Toprak, "Konyaaltı Belediyesi kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim gören minik öğrencilerimize Deprem Haftası nedeniyle acil durum eğitimi ve deprem tatbikatı gerçekleştirdik. Oyun eşliğinde gerçekleştirdiğimiz tatbikatımızı çok sevdiler. Arama kurtarma köpeğimiz Zeyna'nın da tatbikata katılması miniklerimizi mutlu etti" dedi.