Konyaaltı Belediyesi\'nden 23 Nisan Çocuk Şenliği

Yerel

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi'nin HayatPark'ta gerçekleştirdiği "23 Nisan Çocuk Şenliği", kortej yürüyüşüyle başladı. Korteje katılan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, çocukların bayram coşkusuna ortak oldu.

Konyaaltı Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle HayatPark'ta düzenlediği "23 Nisan Çocuk Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu. HayatPark'ın çocuklara özel dev eğlence alanına dönüştüğü ve 7'den 70'e yüzlerce vatandaşın katıldığı "23 Nisan Çocuk Şenliği" kortej yürüyüşü ile başladı.

ÇİZGİ FİLM MASKOTLARI İLE RENKLİ KORTEJ

Hulk, Mickey Mouse, Niloya, Angry Bird, Ninja Kaplumbağa gibi çocukların beğeniyle izlediği çizgi film karakterlerinden oluşan maskotlar, bando ekibi ve süslenmiş Vosvos araçlardan oluşan korteje, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan eşi Demet Kotan ve oğlu ile birlikte katıldı. Kortej yürüyüşünde CHP Konyaaltı ilçe Başkanı Demet Gündüz, Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleri ile ellerinde Türk bayrakları ile vatandaşları selamladı. Çizgi film karakterlerinden oluşan maskotlara dokunmak ve onlarla fotoğraf çektirmek için adeta yarışan çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu. Kortej, HayatPark'ın ortasına kurulan etkinlik alanında son buldu.

ÇOCUKLARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ

Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Bugün, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümünü kutluyoruz. Bugün, sadece bir bayram değil, aynı zamanda ulusal egemenliğimizi de kutluyoruz. Çocuklarımızın haklarını ve özgürlüklerini kutluyoruz. Çocuklarımız bizim için çok kıymetli. Onların neşesi, enerjisi bizi ayakta tutuyor. Onların geleceği için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

ÇOCUK ODAKLI KONYAALTI

Konyaaltı'nı çocuk kenti yapmak istediklerini, çocuk odaklı bir belediyecilik anlayışını çocuklara armağan edeceklerini vurgulayan Başkan Kotan, "Sevgili çocuklar, sizler bizim en değerli varlığımızsınız. Sizlerin, mutlu ve başarılı olmanız için her zaman yanınızda olacağız. Konyaaltı'mızda, ülkemizin her köşesinde, her çocuğun güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümesi için çalışmaya devam edeceğiz. Konyaaltı'mızı çocukların kenti yapmak için, çocuk odaklı bir belediyecilik anlayışını çocuklarımıza armağan edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterisi beğeni topladı. Ardından sahneye çizgi film karakterlerinden oluşan maskotlar ile çıkan çocuklar, bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.