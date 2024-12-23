Konyaaltı Belediyesi'nden Engelli Bireylere Özel Başarı - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi'nden Engelli Bireylere Özel Başarı

Konyaaltı Belediyesi\'nden Engelli Bireylere Özel Başarı

Antalya'nın Konyaaltı Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla yaptığı çalışmalarla Türkiye genelinde büyük bir başarı elde etti. Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu'nun değerlendirmesi sonucunda, ilçedeki 15'inci park 'Erişilebilirlik Belgesi' aldı. Belediye Başkanı Cem Kotan, engelsiz bir yaşam alanı yaratmaya devam edeceklerini vurguladı.

23.12.2024 14:21  Güncelleme: 14:25
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Antalya'nın Konyaaltı Belediyesi, engelli bireyler için yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarıyla Türkiye çapında büyük bir başarıya imza attı. Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu'nun değerlendirmesi sonucunda, ilçedeki 15'inci park "Erişilebilirlik Belgesi" almaya hak kazandı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, belgeyi Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'a teslim etti.

Konyaaltı Belediyesi, ilçedeki parkları görme ve yürüme engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenleyerek erişilebilir park sayısını 8 ay gibi kısa bir sürede 9'dan 15'e yükseltti. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Konyaaltı Belediyesi'ni tebrik ederek, diğer belediyelerin de benzeri projeler geliştirmesini temenni etti.

"Bu başarı sadece bir başlangıç"

Başkan Cem Kotan, engelsiz bir Konyaaltı hedefiyle çalıştıklarını belirtti. Kotan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu başarı, sadece bir başlangıç. İlçemizdeki tüm parkların engelsiz hale gelmesi için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü herkesin eşit bir şekilde yaşam alanlarından faydalanma hakkı var. Her bireyin özgürce hareket edebileceği, rahatça sosyalleşebileceği ve güvenle vakit geçirebileceği bir Konyaaltı sağlamak bizim en büyük önceliğimiz. Engelsiz bir dünya için atılan her adım, daha eşit bir gelecek için önemli bir kazanımdır". - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konyaaltı Belediyesi'nden Engelli Bireylere Özel Başarı - Son Dakika

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