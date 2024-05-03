Konyaaltı Belediyesi\'nin Düzenlediği Bebek Günleri Etkinlikleri Devam Ediyor

Yerel

Konyaaltı Belediyesi'nin, 2 Mayıs Dünya Bebek Günü kapsamında düzenlediği "Bebek Günleri" etkinlikleri bünyesinde aileler ve bebekler birbirinden farklı programlarda doyasıya eğleniyor.

Türkiye'de ilk kez Konyaaltı Belediyesi tarafından açılan Bebek Parkı'nda 2 Mayıs Dünya Bebek Günü kapsamında düzenlenen "Bebek Günleri" ikinci gününde de birbirinden güzel etkinliklerle devam ediyor. Aileler ve bebekler Bebek Günleri'nde eğlenceli ve öğretici aktivitelerle keyifli zaman geçiriyor.

Bebek Günleri'nin ilk gününde "Bebek Yogası" ile huzurlu dakikalar geçiren bebekler ve aileleri, etkinliğin ikinci gününde ise aile boyu cimnastik yaptılar. Spor eğitmeni eşliğinde yapılan cimnastik renkli görüntülere sahne oldu. - ANTALYA