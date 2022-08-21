Konyaaltı Belediyesi'nden Sinan Değirmeni-Kozlu Arasına Geçit - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi'nden Sinan Değirmeni-Kozlu Arasına Geçit

21.08.2022 15:26

Konyaaltı Belediyesi, Sinan Değirmeni ile Kozlu mevkii arasında yer alan Kozlu Deresi’ne geçit inşa etti.

Konyaaltı Belediyesi, Sinan Değirmeni ile Kozlu mevkii arasında yer alan Kozlu Deresi'ne geçit inşa etti.

Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sinan Değirmeni Yaylası ile Kozlu mevkii arasında yer alan Kozlu Deresi'nde beton büz yerleştirme işlemi yürüttü. Kış aylarında yoğun yağış alan yüksek kesimlerde oluşan sel sularının dere içerisinden geçen yolu kullanılmaz hale getirmesi sonucu ulaşım sıkıntısı çeken yurttaşların talebi doğrultusunda harekete geçen ekipler, beton büzleri kullanarak sel sularına dayanıklı bir geçit inşa etti.

Konyaaltı Belediyesi olarak kırsal bölgelerde yaşanan sıkıntılara karşı bütün ekiplerin sahada olduğunu belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Sık sık sel sularından etkilenerek kullanılamaz hale gelen Kozlu Deresi'ne sel sularına dayanıklı bir geçit inşa ederek vatandaşımızın hizmetine sunduk. Orada yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Güle güle kullansınlar" dedi.

Kozlu Mevkii ve Sinan Değirmeni'ni birbirine bağlayan dereye yapılan geçitin kendileri için çok önemli olduğunu paylaşan bölge sakini Bilal Durani ise "Kış ayları geldiği zaman biz bu dereden geçemiyorduk. Bir çok insanın derenin diğer tarafında evi var, tarlası var. Vatandaş aracını buraya bırakıp, bir buçuk-iki kilometre yürümek zorunda kalıyordu. Bizim için çok büyük kolaylık olacak. Belediyemize müteşekkiriz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Fen İşleri Müdürlüğü, Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konyaaltı Belediyesi'nden Sinan Değirmeni-Kozlu Arasına Geçit - Son Dakika

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