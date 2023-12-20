Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanlarına Isıtıcılarla Koruma Sağlıyor

Hem görüntü hem de bıraktığı mektup yetkilileri harekete geçirdi

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen sokak hayvanları, elektrikli ısıtıcılarla soğuktan korunuyor.

Kış mevsiminin etkili olmaya başlaması sokak hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları da tedavi ihtiyacı olduğu için merkeze aldıkları kedi ve köpeklerin kış mevsimini rahat şekilde geçirebilmeleri için büyük özenle çalışmalarını sürdürüyor.

SICAK VE KEYİFLİ ORTAM

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, merkezde tedavi gören hayvanların tedavi süreçlerini elektrikli ısıtıcılarla ısıtılan sıcak bir ortamda geçirdiğini söyledi. Esen, "Merkezde yer alan kedi ve köpekler, bulundukları yerlere kurulan ısıtıcıların yanı sıra altlarına serilen halı ve minder gibi yardımcı eşyalarla da soğuk havalardan korunuyor" dedi.

TAM ZAMANLI ISITICILARLA KORUNUYORLAR

Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen sahipsiz kedi ve köpekleri farklı bölümlerde ağırladıklarını belirten Konyaaltı Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Nilay Dalkıran, tam zamanlı ısıtıcı ve halıflekslerle koruyucu önlemler aldıklarını aktardı. Merkeze getirilen sahipsiz hayvanları günde iki kez beslediklerini kaydeden Dalkıran, hayvanların kış mevsiminde mama miktarlarını artırarak, enerji dengelerini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

3 BİN 113 KEDİ, BİN 872 KÖPEK MİSAFİR EDİLDİ

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2023 yılının başından bu güne kadar 3 bin 113 kedi ve bin 872 köpeği tedavi, aşı ve kısırlaştırma işlemleriyle ilgili misafir ettiklerinin altını çizen Dalkıran, "Sokak hayvanlarımızla ilgili vatandaşlarımızdan da minik bir ricamız var. Lütfen vatandaşlarımız araçlarını çalıştırmadan önce motor kaputlarına hafifçe vurarak ya da kornaya basarak araçlarının herhangi bir yerinde minik dostlarımızın olup olmadığını kontrol etsinler" dedi.