Konyaaltı Kadın Oyunları Festivali 6-10 Mart'ta seyirciyle buluşuyor. Kadınları konu alan tiyatro oyunlarının yer alacağı festival, Türkiye'nin ve Avrupa'nın kadın temalı tek tiyatro festivali olma özelliği taşıyor.
Türkiye'nin ve Avrupa'nın kadın temalı tek tiyatro festivali olan "4. Kadın Oyunları Festivali" 6-10 Mart tarihleri arasında Konyaaltı Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Atölye Kültür Sanat organizasyonu olan ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan festival Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde tiyatro seyircisiyle buluşacak. Farklı kadın temalı etkinliklerin yer verildiği festival, sadece sanat etkinliği olmasının ötesinde, bir sosyal sorumluluk projesi olarak Türkiye'nin önde gelen kültür etkinlikleri arasında ilk sıralarda yer almasıyla biliniyor.
"Ücretsiz gösterim"
Bu yılki festival programında; Ben Rosa Luxemburg, Mavi Müzikhol, Şatonun Altında, Mutlu Bir Romanın Aşk Hikayesi, Disko Topu, Bir Tatlı Kaşığı Çamur ve Uysal Kadın adlı oyunlar festival izleyicisi ile buluşacak. Festival boyunca bütün gösterimler ise ücretsiz olacak.
Titiz bir çalışma ile oyunların belirlendiğini dile getiren festival direktörü Hasan Aldemir kadın konusunu nitelikli ele alan tiyatro oyunlarını her türlü popüleriteden uzak olarak seçtiklerini söyledi. Festivalin artık kendi izleyicisini oluşturduğunu ifade eden Aldemir, "Son zamanlarda neredeyse tek kriter haline gelen tiyatro oyunlarında hangi ünlünün oynadığından ziyade metin üslubu, reji, konu ve oyunculuk performansı festival yönetimimiz tarafından baz alınmıştır. Festivalimiz nitelikli bir tiyatro izleyicisine ulaşmıştır. Bundan da son derece mutluluk duyuyoruz" dedi.
Türkiye'nin ve Avrupa'nın en önemli festivallerinden birine ev sahipliği yapacak olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Festivalin kadın teması üzerine kurul olması çok anlamlı. Ücretsiz olarak sahnelenecek oyunlarımıza bütün tiyatroseverler bekliyoruz" diye konuştu.
Geçen yıl gelirinin bir bölümünü depremden etkilenen kız çocuklarının eğitim masrafları için bağışlayan Kadın Oyunları Festivali, kültür-sanat projesi alanında Türkiye'nin önemli sosyal sorumluluk faaliyeti arasında gösteriliyor. - ANTALYA
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