Konyaaltı Kadın Oyunları Festivali başladı - Son Dakika
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Konyaaltı Kadın Oyunları Festivali başladı

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Konyaaltı Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye'nin ve Avrupa'nın kadın temalı tek tiyatro festivali Konyaaltı Kadın Oyunları Festivali, 'Mutlu Bir Romanın Aşk Hikayesi' adlı tiyatro oyunu ile başladı.

07.03.2024 11:07  Güncelleme: 11:13
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Konyaaltı Kadın Oyunları Festivali seyirciyle buluştu. Kadınları konu alan tiyatro oyunlarının yer aldığı festival, 'Mutlu Bir Romanın Aşk Hikayesi' adlı oyun ile başladı.

Konyaaltı Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye'nin ve Avrupa'nın kadın temalı tek tiyatro festivali Konyaaltı Kadın Oyunları Festivali, 'Mutlu Bir Romanın Aşk Hikayesi' adlı tiyatro oyunu ile başladı. Atölye Kültür Sanat organizasyonunda bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen festival, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşuyor.

OYUN AYAKTA ALKIŞLANDI

İlayda Abay'ın yazdığı ve oynadığı 'Mutlu Bir Romanın Aşk Hikayesi' adlı oyunun yönetmenliğini, Cansu Ekici üstleniyor. Oyunda dramaturg ise Emre Bilgiç. 60 dakika süren oyunun müzikleri, Orhun Cebeci'ye ait. Oyunda çingene mahallesinde yaşayan Sevda'nın kimliğiyle yaşadığı çatışmalar ele alınıyor. Zorla evlendirilmek istenen Sevda'nın, kendi ayakları üzerinde durmak için verdiği mücadele anlatılıyor.

Sevda karakterine hayat veren İlayda Abay, oyun sonunda izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Festival kapsamında 7 Mart Perşembe günü 'Bir Tatlı Kaşığı Çamur', 8 Mart Cuma günü 'Mavi Müzikhol', 9 Mart Cumartesi günü 'Disko Topu', 10 Mart Pazar günü ise 'Yan Rol' adlı oyun, ücretsiz olarak sahnelenecek.

BAŞKAN ESEN, TÜM VATANDAŞLARI FESTİVALE DAVET ETTİ

Pazar günü sona erecek olan Konyaaltı Kadın Oyunları Festivali'ne tüm vatandaşları davet eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Konyaaltı Kadın Oyunları Festivali Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde ücretsiz olarak gösterime girdi. Kadının toplumdaki yerini konu alan birbirinden farklı tiyatro oyunlarımız pazar günü sona erecek. Konyaaltı Kadın Oyunları Festivali'ne tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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