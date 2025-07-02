Konyaaltı'nda Geleneksel Sünnet Şöleni Kayıtları Başladı

Konyaaltı Belediyesi'nin bu yıl 28'incisini düzenleyeceği 'Geleneksel Sünnet Şöleni' kayıtları başladı. Vatandaşlar, 30 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Konyaaltı Belediyesi Ana Hizmet Binası Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne giderek başvuru yapabilecek.

Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen ve her yıl yüzlerce çocuğun yaralandığı 'Geleneksel Sünnet Şöleni' kayıtları başladı. Başvurular, 30 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Konyaaltı Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndaki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne yapılacak. 5-12 yaş aralığındaki çocukların kabul edileceği şölen, hem çocuklar hem de aileleri için unutulmaz anlara sahne olacak.

Konyaaltı Belediyesi yetkilileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklar için hem eğlenceli hem de güvenli bir ortam hazırladıklarını kaydetti. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 242 245 55 25 numaralı telefondan başvuru süreci hakkında bilgi alabilecek. - ANTALYA