Konyaaltı'nda Muhtarlar Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Konyaaltı'nda Muhtarlar Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

Konyaaltı\'nda Muhtarlar Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 39 mahalle muhtarının katılımıyla muhtarlar meclisini topladı. Başkan Kotan, mahallelere yönelik yapılan hizmetleri anlattı ve muhtarlardan gelen talepleri not alarak 3 ayda bir meclis toplanacağını açıkladı.

12.12.2024 17:58  Güncelleme: 18:03
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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'ın seçim sürecinde sözünü verdiği muhtarlar meclisinin ilki Konyaaltı Belediyesi Beydağları meclis salonunda gerçekleştirildi.

Başkan Cem Kotan'ın başkanlığında düzenlenen meclise 39 mahalle muhtarının yanı sıra, Konyaaltı Belediyesi başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Açılış konuşmasının ardından, göreve geldiği günden bu yana mahallelerde gerçekleştirdikleri hizmetleri anlatan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Şimdiye kadar hiçbir muhtarım kendisi için bir şey istemedi. 39 mahalle muhtarımın tamamı her görüşmemizde mahallesi ve mahalle sakinleri için taleplerde bulundu. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hep birlikte 8 ayı geride bıraktık. Önümüzde 4 yıllık uzun bir görev süresi var. Bu sürede 39 mahallemizden gelen bütün talepleri yerine getirmek için çalışacağız" dedi.

Başkan Kotan'ın konuşmasının ardından tek tek söz alarak mahallelerinde yapılmasını istedikleri çalışmaları aktaran mahalle muhtarları, 8 aylık sürede gerçekleştirilen hizmetler için de Başkan Kotan'a teşekkür etti. Muhtarlardan gelen talepleri başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin not alarak bu taleplerle ilgili çalışma yapılmasının talimatını veren Kotan, önümüzdeki süreçte 3 ayda bir muhtarlar meclisini toplayarak mahalle muhtarları ile bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konyaaltı'nda Muhtarlar Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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