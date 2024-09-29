Kooperatifler İçin 2.7 Milyon Euro Hibe Desteği

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Kooperatif ve kooperatif birlikleri için istihdam odaklı program ile 2.7 milyon euro hibe desteği verilecek.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi kapsamında uygulanan istihdam odaklı kooperatif hibe programı çağrılarının üçüncüsü açıklandı. 31 Ekim 2024 tarihine kadar başvurulabilecek program dahilinde, kazanan başvuru sahipleri, 40 bin ile 110 bin euro arasında hibe desteği alabilecek. - İSTANBUL