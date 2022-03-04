Kop Dağı'nda kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kop Dağı'nda kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

04.03.2022 09:45

Kop Dağı'nda kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyorBAYBURT Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan en önemli karayolu güzergahlarından 2409 rakımlı Kop dağı geçidinde etkili olan kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kop Dağı'nda kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

BAYBURT Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan en önemli karayolu güzergahlarından 2409 rakımlı Kop dağı geçidinde etkili olan kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Gece saatlerinde başlayan ve kısa sürede 15 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle Bayburt - Erzurum sınırındaki Kop dağında ulaşımda aksamalar meydana geldi. Özellikle tırların hazırlıksız yakalandığı kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bazı ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Karayolları ekiplerinin kar temizliği ve tuzlama yaptığı güzergahta sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yüksek kesimler için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre bölgede kar yağışı etkisini yeniden gösterecek. Havanın parçalı ve çok bulutlu olduğu bölge genelinde aralıklı kar yağışı etkili olurken sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

"Çığ uyarısı"

Bölge Müdürlüğünce yapılan uyarılarda, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

"Buzlanma ve don uyarısı"

Bölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması noktasında uyarılarda bulunuldu.

Kop Dağı'nda kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor
Kop Dağı'nda kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor
Kop Dağı'nda kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

YORUMLAR
500
Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars yeniden karla kaplandı Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars yeniden karla kaplandı Doğu'da 5 ilde 1389 yerleşimin yolu kardan kapandı Doğu'da 5 ilde 1389 yerleşimin yolu kardan kapandı

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Kop Dağı, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kop Dağı'nda kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


Son Dakika
10:18 Benzine zam üstüne zam geliyor! Litre fiyatı 18,08 TL
10:01 Zamlar ve enflasyon maaşları eritti! Ocak ile Mart arasında en az 800 TL'lik kayıp var
09:46 Fenerbahçe'de sol bek için zor seçim: Tek alternatif Çağtay Kurukalıp!
09:42 Rus ordusundaki Türk kökenli birlikler: Esir düşenlerin ve ölenlerin arasında onlar da var! Bu bir Putin taktiği mi?
09:31 Dolmabahçe Sarayı'ndaki korkutan yangın söndürüldü: Tarihi eserler inceleniyor
09:29 Alişan ve Buse Varol barıştıktan sonra ilk kez el ele!
09:27 Sarıgül bu kez de benzin pompasını tokatladı! Zamlara böyle isyan etti
09:27 Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kimdir?
09:25 İstifa eden eski bakan Bekir Pakdemirli'den ilk açıklama
09:18 Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belirlendi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 10:29:51. #1.12#
SON DAKİKA: Kop Dağı'nda kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement