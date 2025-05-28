Köpeği ezmemek için manevra yaparken su kanalına uçtu

Köpeği ezmemek için manevra yapınca su kanalına uçtu

BİLECİK - Bilecik'te seyir halinde önüne aniden çıkan köpeği ezmemek için manevra yapan trafik sürücüsü aracıyla su kanalına uçtu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere Köyünde seyir halindeki traktör sürücüsü A.E.'nin aniden önünde bir köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü bu esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktörün römorku su kanalına uçtu. Sürücü A.E., kazayı yara almadan atlatırken, yardımına Pazaryeri Belediyesi ekipleri yetişti. Belediye bünyesindeki iş makineleriyle yaklaşık yarım saat süren bir çalışma sonucu römork kanaldan çıkarıldı.