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Köpeği öldüren sanıktan ilginç savunma

Kırklareli'nde sahipsiz köpeği bıçakla öldüren sanığa 15 bin lira para cezası verilirken hayvanları çok seviyorum diye savunma yaptı. Mahkeme heyeti tarafından sanık 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 15 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Köpeği öldüren sanıktan ilginç savunma
15.01.2024 - 20:44,  Güncelleme: 20:47
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Köpeği öldüren sanıktan ilginç savunma

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde sahipsiz köpeği bıçakla öldüren sanığa 15 bin lira para cezası verilirken hayvanları çok seviyorum diye savunma yaptı.

Kırklareli'nde 26 Eylül 2023 tarihinde Balkan Caddesi'nde M.Y. sahipsiz köpeği bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ara tutukluluk değerlendirmesinin ardından sanık adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Bu gün Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesinde duruşma görüldü. Duruşmaya Hayvan Hakları ve Etiği Derneği temsilcileri ile Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünün avukatlar katıldı.

Duruşmada M.Y. savunma yaptı. Savunmasında hayvanları çok sevdiğini belirterek olay anında alkollü olduğunu söyledi.

M.Y. köpeklerin saldırmasıyla kendini korumak istediğini iddia etti.

Hayvan Hakları ve Etiği Derneği temsilcileri de M.Y'nin en ağır ceza almasını talep etti.

Mahkeme heyeti tarafından sanık "Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında 15 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kaynak: İHA
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