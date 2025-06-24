Köpeğini Fırlatan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Tuvaletini yaptırmak için indirdiği köpeğini yere böyle fırlattı

Kucağındaki köpeği yere fırlatan şahıs adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir sokakta kucağındaki köpeği yere sertçe fırlatan şüpheli, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanıp, adliyeye sevk edildi. Köpeğin fırlatılış ve acı çektiğini anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Odunpazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi Şirin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şahıs Zafer B.'nin 34 KAM 064 plakalı kiralık araç ile bahse konu sokağa geldiği, kucağındaki Sude T.'ye ait tasmalı köpeği çişini yaptırmaya indirdiği esnada yüksek ses ile havlaması üzerine yere sert bir şekilde fırlattığı öğrenildi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, oldukça acı çektiği görünen köpek için çevredeki vatandaşlar şahsa tepki gösterdi. Tepkilere el kol hareketi ile yanıt veren şahıs oradan uzaklaştı. İhbar üzerine HAYDİ polisi olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalanan şüpheli işlemlerin ardından HAYDİ polis ekiplerince adliyeye sevk edildi.